Splićani je žele vidjeti! Nataša Janjić MedančIć rasprodala "Prima facie". Novi termin 26. travnja

Monodrama "Prima facie" u izvedbi Nataše Janjić Medančić koja će se održati 12. travnja na Teatru uz more već je danima rasprodana do zadnjeg mjesta.

Zbog velikog interesa u prodaji su ulaznice za NOVI TERMIN 26. travnja u 20 sati na Teatru uz more.

"Interes smo očekivali jer radi se o izvrsnoj predstavi svjetskog glasa i izvanrednoj glumici Nataši Janjić Medančić koju ne viđamo toliko često koliko bi voljeli na pozornicama njenog rodnog grada. Drago nam je da se ova suradnja s Teatrom uz more pokazala uspješnom već na prvom koraku i sigurni smo da će publika biti oduševljena ovom izvedbom. Sretni smo što nećemo razočarati našu publiku jer, unatoč itekako zahtjevnom poslovnom rasporedu, Nataša Janjić Medančić pronašla je slobodni termin za sve koji nisu na vrijeme osigurali svoje ulaznice. "Prima facie" pogledajte i 26. travnja na Teatru uz more na samom finišu naše jesensko-zimsko- proljetne sezone u dvorani Lora, prije no što kazalište preselimo na ljetnu scenu.

Sudeći kojom brzinom ulaznice nestaju i za novu izvedbu, sigurni smo kako će i ova biti vrlo skoro rasprodana." - Damir Bubalo, Teatar uz more

Nataša Janjić Medančić istaknuta je hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica, poznata po snažnim ulogama ali i angažmanu u projektima koji tematiziraju društvene probleme.

Upravo stoga ova glumica zagrebačke Gavelle izvrsno je odabrana baš za ulogu snažne žene u monodrami "Prima Facie" koja je već prvim izvedbama publiku zakovala za sjedala.

Tekst drame "Prima Facie" djelo je Australke Suzie Miller, po zanimanju pravnice koja je godinama radila na zaštiti ljudskih prava, i napisan je maestralno. To potvrđuje i činjenica kako se upravo ovaj tekst trenutno izvodi na četrdesetak svjetskih kazališnih pozornica uključujući i one na Broadwayu i West Endu.

Prima facie ili "na prvi pogled" pravni je izraz za dokaz dovoljan da potvrdi tvrdnju, presudu u nečiju korist - osim ako ga druga strana jačim dokazima ne ospori. Drugim riječima, označava kako su dokazi naizgled uvjerljivi.

A naizgled je teška riječ kad na sudu baš vaš život ovisi o njoj.

Drama "Prima Facie" raskrinkava pravni sustav koji je sam po sebi kazalište u stvarnom životu. Uloge su podijeljene na uloge moćnih igrača koji vode glavnu riječ i na žrtve koje moraju dokazati svoju nevinost.

A ponekad život dodijeli istoj osobi više uloga.

Tessa – briljantna kaznena odvjetnica karijeru je izgradila na vjeri u zakon, pravila i moć sudnice. Ona je mlada, bahata, zna kako sustav funkcionira. I zna u njemu pobjeđivati iako ponekad pobjeda znači uništiti žrtvu.

No što se dogodi kad briljantna odvjetnica sama postane žrtva?

Može li pravni sustav zaista razumjeti ljudsko iskustvo?

Hit s Broadwaya i londonskog West Enda u Split donosi Nataša Janjić Medančić, u intenzivnoj i glumački zahtjevnoj izvedbi koja publiku vodi kroz priču o moći, istini i cijeni pravde.

ULAZNICE:

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

ONLINE na www.teataruzmore.com i www.entrio.hr