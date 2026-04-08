Zašto je investicijsko zlato idealan poklon za posebne prigode?

Zlato je po mnogima jedan od najoriginalnijih i estetski najljepših darova u posebnim prigodama. Popularno je i cijenjeno kao poklon za rođendane, godišnjice, vjenčanja, krštenja, prve pričesti, krizme i diplome. Zlato još od davnina simbolizira luksuz, prestiž i moć te predstavlja tradicionalni oblik darivanja u svim kulturama, počevši od drevnog Egipta i Rima pa sve do suvremene civilizacije.

Kada darujemo zlato kao poklon dragim osobama, zapravo im dajemo dugoročnu sigurnost. Ako želite obradovati svoje bližnje, iskazati im ljubav i poštovanje te im pokloniti znak pažnje, investicijsko zlato u obliku zlatnika i zlatnih poluga pravi je izbor za vas.

Investicijsko zlato kao poklon znatno je isplativije od zlatnog nakita

Investicijsko zlato u obliku zlatnih poluga i zlatnika visoke čistoće, znatno je isplativije od nakita u vidu ogrlica, narukvica, prstenja i sl. Investicijsko zlato oslobođeno je svih poreza, tako da ostaje samo marža trgovca koja na većini proizvoda iznosi između 2 i 8%. Usporedbe radi, na zlatni nakit potrebno je platiti PDV, trošak izrade te relativno visoku maržu zlatara, što znatno podiže cijenu prilikom kupnje, dok istovremeno bitno smanjuje isplativost samog predmeta jednom kada se isti prodaje.

Primjerice, za 700 eura – umjesto da kupimo nakit s 2 grama čistog zlata realne vrijednosti 220 eura (koliko daje prosječni otkupljivač) – možemo kupiti investicijsku polugu od 5 grama čistog zlata, čija je otkupna cijena u startu oko 650 eura. Imajući na umu da je cijena zlata u proteklih godinu dana narasla za 40%, a od početka 2020. za preko 200%, postotak koji se gubi pri razlici između kupovne i prodajne cijene zlatne poluge ili zlatnika praktički je zanemariv u dugom roku.

Stvar je u tome što je cijena investicijskog zlata u vidu zlatnika i zlatnih poluga vrlo blizu burzovne cijene zlata kao sirovine, obično unutar nekoliko postotaka, kako pri kupnji, tako i prilikom prodaje. S druge strane, cijena zlata po gramu pri kupnji zlatnog nakita, može biti i do 200% veća od burzovne cijene, dok je pri otkupu zlata praktički istovjetna burzovnoj cijeni. Zbog toga nam je znatno isplativije i mudrije pokloniti nekome investicijsko zlato, nego kupiti nakit kojeg ćemo nerijetko barem trostruko preplatiti.

Investicijsko zlato – pokloni investiciju

Darovanjem zlatnika i zlatnih poluga dragim osobama, zapravo poklanjamo dugoročnu investiciju čija će cijena s godinama samo rasti, osobito u razdobljima visoke inflacije i krize.

U posljednjih 20 godina, cijena zlata u eurima porasla je za više od 730%, s prosječnim godišnjim rastom preko 11%, znatno više od prosječne stope inflacije koja je iznosila 2.2% u istom periodu. To znači da investicijsko zlato nije samo zaštita od inflacije, već pored toga svojim vlasnicima donosi i pozamašnu zaradu.

Zlatnici i zlatne poluge predstavljaju vrijednost koja se može prenositi generacijama te služiti, ne samo kao uspomena na darivatelja, već u funkcionalnom smislu kao zaštita imovine ili sredstvo plaćanja u najkriznijim trenucima. Stoga sljedeći put kada želite darovati zlato, izaberite poklon koji se zaista isplati – investicijsko zlato.

Koji proizvod izabrati za poklon?

Mali dukat Franc Jozef – Jednostruki dukat

Mali dukat Franjo Josip, poznat i pod nazivom Franz Jozef ili Franc Ios, najpopularniji je zlatnik u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Budući da je izrađen od zlata vrlo visoke čistoće (98,6%), vrlo je cijenjen i u ostatku svijeta.

1/16 unce zlata | Dalmatinski pas + kutija

Zlatnik “Dalmatinski pas” od jedne šesnaestine unce čistog zlata prigodan je dar za posebne prigode. Dolazi u ukrasnoj kutiji s certifikatom koji potpisuje guverner Hrvatske narodne banke.

Sveti Franjo Asiški 1/16 unce + kutija

Zlatna medalja Svetog Franje Asiškog, sveca zaštitnika prirode i mira, idealan je odabir kao poklon i obilježavanje svetih sakramenata.

Sveti Antun zaštitnik djece 1/16 unce + kutija

Zlatna medalja Svetog Antuna Padovanskog, sveca zaštitnika djece, obitelji i siromašnih, također je odličan izbor za poklon te obilježavanje svetih sakramenata.

5g zlata | Argor-Heraeus

Argor-Heraeus zlatna poluga od 5 grama je idealna poluga za ulazak u svijet investiranja u plemenite metale. Može poslužiti kao odličan poklon na krštenjima, rođendanima ili drugim prigodnim slavljima.