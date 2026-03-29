Zadrani porazili Dinamo u Zadru

Košarkaši Zadra i Dinama danas su od 17 sati igrali utakmicu 26. kola SuperSport Premijer lige, a slavio je Zadar rezultatom 99:79. Prve su tri četvrtine otišle na stranu Zadra (18:16, 29:21, 29:19), a posljednja je ostala neriješena (23:23).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Mihailović s 20 poena, 4 asistencije i 1 ukradenom loptom, a potom Tišma s 14 poena, 1 skokom i 1 asistencijom; Ramljak s 13 poena, 6 skokova, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Mazalin s 10 poena, 3 skoka i 1 asistencijom; Mekić s 9 poena, 2 skoka i 2 asistencije; Buljević s 8 poena, 4 skoka i 3 asistencije; Bičić sa 7 poena, 6 asistencija i 3 ukradene lopte; Žganec sa 6 poena, 8 skokova i 3 asistencije; Tkachenko s 5 poena, 3 skoka i 1 ukradenom loptom; Klarica s 3 poena, 4 skoka i 2 asistencije; Torbarina s 2 poena i 1 asistencijom te Dundović s 2 poena.

Zadar će iduću utakmicu odigrati protiv FMP-a 31. ožujka u sklopu 4. kola doigravanja AdmiralBet ABA lige.