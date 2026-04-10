ZADAR – DUBROVNIK 100-70: Zadar slavio protiv Dubrovnika bez većih poteškoća

Košarkaši Zadra i Dubrovnika danas su od 18 sati igrali utakmicu 28. kola SuperSport Premijer lige, a Zadar je upisao pobjedu od 100:70 i ujedno bio bolji u svim četvrtinama (25:18, 26:18, 28:16, 21:18).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Mazalin s double-double učinkom od 18 poena, 12 skokova, 4 asistencije i 2 ukradene lopte, a potom Klarica s 25 poena, 2 skoka, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Tkachenko s 20 poena, 2 skoka, 1 asistencijom i 2 ukradene lopte; Tišma s 1 poena, 2 skokova, 2 asistencije i 2 ukradene lopte; Torbarina s 9 poena, 3 skoka, 3 asistencije i 2 ukradene lopte; Buljević sa 6 poena, 7 skokova, 2 asistencije i 3 bloka; Mekić sa 6 poena, 3 skoka, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Mihailović s 3 poena i 2 asistencije; Dundović s 1 asistencijom i 2 ukradene lopte; Žganec s 1 skokom te Ramljak.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zadar će iduću utakmicu odigrati 14. travnja protiv FMP-a u Zadru u sklopu 8. kola doigravanja AdmiralBet ABA lige.