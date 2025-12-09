Vicko Bilandžić: "Razriješen sam u postupku koji je, nažalost, pravno upitan..."

Sada već bivši intendant Hrvatskog narodnog kazališta Split Vicko Bilandžić danas je službeno zaključio svoj mandat. U poruci koju je objavio tim povodom, Bilandžić navodi kako je razriješen u postupku koji smatra spornim te poručuje da s pozicije odlazi ponosan na učinjeno.

Na samom početku obraćanja Bilandžić ističe da mandat završava kao "sada već bivši intendant HNK Split". Osvrćući se na okolnosti razrješenja, naglašava kako je cijeli proces, prema njegovim riječima, problematičan.

"Razriješen sam u postupku koji je, nažalost, pravno upitan i temeljen na netočno utvrđenim činjenicama", poručio je Bilandžić. Ipak dodaje da ishod u konačnici vidi kao politički motiviran: "No to na kraju nije presudno — mjesto je politički trebalo osloboditi, plijen je plijen."

Ponos na rad ansambla i otvorenu scenu

Bilandžić navodi da kazalište napušta bez gorčine, uvjeren da će rezultati rada biti vidljivi s odmakom vremena.

"Odlazim ponosan i miran, jer znam da će vrijeme, budućnost kao i prošlost, najbolje pokazati rezultate našeg rada", istaknuo je. Vođenje splitskog Teatra opisao je kao osobnu čast: "Voditi naš Teatar bila je čast."

Posebno je naglasio atmosferu i način rada u kazalištu, ističući kako su radili u teškim uvjetima, ali s jakim timom.

"Stvarali smo u suludim okolnostima, zbijeni rame uz rame – vanjski umjetnici, ansambli, tehničari, majstori, produkcija, svi koji ovu kuću čine živom. Najbolji od najboljih. Birani isključivo po znanju i talentu", poručio je.

Dodao je i da su suradnici svakodnevno potvrđivali kvalitetu rada pred publikom: "Odgovore ste svakodnevno davali na sceni i hvala vam na tome."

Zahvale umjetnicima i publici

U poruci se Bilandžić posebno zahvalio suradnicima čiji odlazak iz kuće vidi kao značajan gubitak.

"Posebno hvala Ivanu Penoviću i Denisu Matvienku – njihov odlazak je veliki gubitak, a njihove će karijere tek potvrditi kakve smo umjetnike imali uz sebe", naveo je.

Zahvalio je i maestru Mihailu Sinkievichu, uz želju da i dalje bude prisutan u splitskom kulturnom životu: "Hvala maestru Mihailu Sinkievichu, čija je prisutnost bila privilegija i za koju se nadam da će još godinama biti dio Splita."

Najviše riječi uputio je publici, koju smatra ključnim dijelom kazališta.

"Iznad svega – hvala publici. Vi ste prepoznali srce koje su ovi ljudi ostavljali na sceni, iz večeri u večer. Molim vas, nastavite dolaziti u jednakom broju. Teatar pripada vama", poručio je Bilandžić.

Poruka novom vršitelju dužnosti

Na kraju se obratio i novom v.d. intendantu Božiću Župiću, kojemu je zaželio uspješan i neovisan mandat.

"Novom v.d. intendantu, gospodinu Božiću Župiću, želim poštenje, mir i neovisnost. Imat će, kao i svaki budući intendant, moju punu podršku", zaključio je.

Poruku je završio kratkim pozdravom publici i kazališnoj zajednici: "Vidimo se u Teatru!"