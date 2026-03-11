U HAZU-u projekcija filma o Dragi Štambuku: “Pjesnik bračkog iskona”

U dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu u petak, 20. ožujka 2026. godine u 12 sati održat će se projekcija znanstveno-obrazovnog i dokumentarnog filma “Drago Štambuk – Pjesnik bračkog iskona”.

Program započinje izlaganjem o književnoj manifestaciji Croatia rediviva, koju je utemeljio akademik Drago Štambuk. O toj će manifestaciji govoriti akademik Dražen Katunarić.

Uvodno izlaganje o filmu održat će dr. sc. Hrvojka Mihanović-Salopek, scenaristica i redateljica filma iz Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU.

Nakon toga slijedi projekcija filma “Drago Štambuk – Pjesnik bračkog iskona”, u trajanju od 35 minuta.

Program će završiti završnom riječju akademika Drage Štambuka, odgovorima na pitanja publike te kraćim recitalom njegovih pjesama.

Projekcija će se održati u dvorani Knjižnice HAZU, na adresi Strossmayerov trg 14 u Zagrebu.