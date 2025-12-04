Tommyjeva blagdanska ponuda donosi širok izbor namirnica, igračaka i delicija za svaki blagdanski stol

#TvojeMisto i ovoga puta misli na sve generacije, pa tako u ponudi možete pronaći šarolik izbor igračaka za djecu svih uzrasta – od beba i predškolaca do školaraca i tinejdžera, i to po posebnim blagdanskim cijenama.

Bogat izbor delicija za blagdanski stol

Ove godine u Tommyju vas čeka posebno širok izbor vrhunskih namirnica — od suhomesnatih proizvoda, sireva i svježeg mesa, do bogate ponude slastica, kolača, začina i gourmet proizvoda. Na policama vas očekuju i pažljivo selektirana vina, pjenušci i osvježavajuća pića, savršena za blagdanske trenutke uz obitelj i prijatelje.

Tommy zna što volite, zato je pripremio i inspirativne recepte za predjela, glavna jela i deserte koji će obogatiti vaš blagdanski stol.

Kombiniraj ući proizvode iz blagdanske ponude s maštovitim Tommy receptima, lako ćete racionalizirati blagdansku potrošnju, a pritom uživati u vrhunskim jelima.

Zavirite u Tommy blagdansku ponudu jer pronalazak svega što vam treba za Božić nikada nije bio jednostavniji. Posjetite našu web stranicu ili najbližu prodavaonicu i otkrijte cjelokupnu ponudu.

Igračke i pokloni za sve generacije

#TvojeMisto i ove blagdane misli na sve uzraste. U Tommyjevim prodavaonicama čeka vas široka ponuda igračaka za bebe, predškolce, školarce i tinejdžere.

Tu su didaktičke igračke, setovi za kreativnu igru, plišanci, društvene igre, tehnologija za tinejdžere i brojni drugi pokloni koji će oduševiti najmlađe članove obitelji.

Sve to po posebnim blagdanskim cijenama, kako biste darivali s osmijehom i bez brige.

✨ Budite dio blagdanske Tommy priče✨

Pratite nas na društvenim mrežama i sudjelujte u našim nagradnim aktivacijama! Ne propustite zabavne sadržaje, kreativne ideje, kao ni priliku da osvojite vrijedne nagrade u sklopu našeg adventskog kalendara.

Ostanite u tijeku s najnovijim akcijama, receptima i blagdanskim inspiracijama – jer Tommy je tu da vaše blagdane učini još ljepšima.