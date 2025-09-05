Tommy proširio maloprodajnu mrežu novim marketom u Rijeci

U četvrtak 04. rujna 2025. godine otvoreno je novo Tommy prodajno mjesto u Rijeci - market – na adresi Krasica 174 A, čime je dodatno osnažena lokalna prisutnost Tommyja na riječkom području i nastavljen proces daljnje integracije bivših prodavaonica „Brodokomerc nova“ u prodajni sustav Tommyja.

Preuzimanje Brodokomerca označilo je značajniju prisutnost Tommyja na lokalnom tržištu, što je rezultiralo unapređenjem ponude u pogledu asortimana i konkurentnosti te adaptaciju i modernizaciju prodajnih prostora uz očuvanja radnih mjesta zaposlenika.

Novootvorena poslovnica je adaptirana i prilagođena standardima uređenja Tommyja, pri čemu je korištena najinovativnija i najkvalitetnija oprema u segmentu maloprodaje.

Ponuda Tommyja, u svim prodajnim formatima je prepoznatljivo dobra i karakterizira je široki asortiman prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, a u novootvorenom marketu u Rijeci posebno se ističe odjel pekarstva sa dnevno svježom ponudom.

Ukupna korisna površina marketa je 250 četvornih metara.

U cijeloj prodajnoj mreži Tommyja, a posebno u novootvorenim i renoviranim prodavaonicama, nudi se niz dodatnih usluga i pogodnosti za kupce.

Tommy nastavlja s realizacijom razvojnih planova širenja prodajne mreže u Hrvatskoj, čime pokazuje usmjerenost prema dodatnom osnaživanju tržišne pozicije u hrvatskoj maloprodaji, s posebnim naglaskom na Primorsko-goransku županiju.