Tommy po četvrti put zaredom osvojio Icertias Customers’ Friend certifikat

Jedan od vodećih maloprodajnih lanaca u Hrvatskoj, Tommy, još jednom je potvrdio svoju posvećenost vrhunskoj usluzi i zadovoljstvu svojih kupaca: po četvrti put zaredom dobitnik je prestižnog međunarodnog priznanja ICERTIAS Customers’ Friend – Vrhunska Izvrsnost.

Ovo priznanje dodjeljuje švicarska organizacija ICERTIAS - International Certification Association GmbH, na temelju opsežne i neovisne analize tržišta, koja uključuje javnu percepciju, korisničko iskustvo, društvenu odgovornost, reputaciju brenda i razinu povjerenja potrošača.

Tommy je i ove godine ponovno prepoznat kao maloprodajni lanac koji se ističe brigom za svoje kupce, korektnim odnosom prema zaposlenicima, transparentnom komunikacijom i pozitivnim imidžom u zajednici. Održavanjem visokih standarda iz godine u godinu, Tommy potvrđuje da povjerenje potrošača nije slučajno, već rezultat kontinuiranog rada, ulaganja i odgovornog poslovanja.

“Ponosni smo što je ICERTIAS po četvrti put prepoznao naš trud i kvalitetu odnosa koju gradimo s našim kupcima i zajednicom. Ovo priznanje dodatna nam je motivacija da nastavimo s razvojem, unaprjeđenjem usluge i održavanjem povjerenja koje smo stekli.” – poručuju iz Tommyja.

Customers’ Friend certifikat pruža kupcima jasnu poruku: riječ je o kompaniji kojoj je zaista stalo – ne samo do prodaje, već i do ljudi. Ujedno je i snažan signal na tržištu koji potvrđuje kvalitetu poslovanja i izgrađene vrijednosti brenda Tommy.

Certifikat se dodjeljuje samo najboljim kompanijama koje demonstriraju izvanrednu brigu o kupcima. Ova nagrada potvrđuje da Tommy neprestano radi na poboljšanju iskustva svojih kupaca, što uključuje inovacije u korisničkoj službi, edukaciju zaposlenika te transparentnu i odgovornu komunikaciju s javnošću.