Tommy ne prodaje pirotehniku: "Blagdani mogu biti radosni i bez eksplozija"

Trgovački lanac Tommy i ove će blagdanske sezone ostati dosljedan svojoj odluci: pirotehnička sredstva ni ove godine neće se naći u njihovim trgovinama. Time kompanija četvrtu godinu zaredom provodi politiku potpunog izbacivanja pirotehnike iz asortimana, započetu 2022. godine.

Iz Tommyja poručuju kako je odluka donesena iz sigurnosnih i društveno odgovornih razloga, uz naglasak na zaštitu kupaca, zaposlenika te dobrobit kućnih i divljih životinja. Podsjećaju da pirotehnika, iako dio blagdanske tradicije, nosi ozbiljne rizike – od ozljeda i požara do stresa za djecu, starije i osobe osjetljivog zdravlja.

"Svojim primjerom želimo potaknuti zajednicu na promišljanje i dati jasnu poruku: blagdani mogu biti jednako radosni i bez pirotehnike", ističu iz tvrtke.

Tommy naglašava da im je briga o zajednici važan dio identiteta te da i ove blagdane žele obilježiti u ozračju topline, zajedništva i sigurnosti. Posebno zahvaljuju kupcima, partnerima i zaposlenicima koji podržavaju odluke usmjerene prema stvaranju zdravije i humanije okoline.