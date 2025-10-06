Tommy nastavlja s programom stipendiranja za mesare i u školskoj godini 2025./2026.

Nakon uspješnog prošlogodišnjeg programa stipendiranja, Tommy i ove školske godine podržava učenike koji se obrazuju za zanimanje mesar.

Tommy prepoznaje važnost ulaganja u kvalitetan kadar i dugoročni razvoj stručnih kompetencija mladih. Kroz konkretne projekte poput stipendiranja, Tommy aktivno doprinosi stvaranju uvjeta u kojima učenici ne samo da stječu znanja i vještine, već i dobivaju priliku za osobni rast, profesionalni razvoj i sigurniji ulazak na tržište rada.

Ponosni smo što nastavljamo suradnju sa Srednjom školom Braće Radić iz Kaštel Štafilića i zajedno radimo na promociji i valorizaciji deficitarnog zanimanja.

Mjesečni iznos stipendije od 220€ isplaćuje se od rujna 2025. do lipnja 2026. godine. Stipendiju mogu ostvariti svi učenici koji upišu prvi razred trogodišnjeg obrazovnog programa za mesara, dok učenici viših razreda imaju mogućnost stipendije uz pozitivno mišljenje Razrednog vijeća. Nakon završetka školovanja stipendisti imaju osigurano radno mjesto i priliku za stalno zaposlenje.

Kroz ovakve inicijative, Tommy potvrđuje svoju ulogu odgovornog i pouzdanog poslodavca koji aktivno ulaže u lokalnu zajednicu i gradi temelje za kvalitetniju budućnost.