Tommy i Atlantic Grupa donirali 52.000 eura KBC-u Split kroz kampanju „Doniraj kupnjom“

Trgovački lanac Tommy u suradnji s Atlantic Grupom uspješno je proveo humanitarnu kampanju „Doniraj kupnjom“, kojom je za Klinički bolnički centar Split prikupljeno ukupno 52.000 eura. Humanitarna akcija je trajala dva mjeseca, od 7. studenoga 2025. do 4. siječnja 2026. godine, a tijekom tog razdoblja kupci su kroz donacije prikupili 49.285,60 eura. Tommy je dodatnim sredstvima povećao iznos donacije te ga zaokružio na 52.000 eura.

Sredstva su namijenjena Klinici za pedijatriju i Klinici za onkologiju i radioterapiju, a raspodijeljena su od ukupnog iznosa:

32.000 eura Klinici za pedijatriju

20.000 eura Klinici za onkologiju i radioterapiju

„Kada smo započeli ovu akciju, postavili smo si jasan cilj – prikupiti što veći iznos za KBC Split. Danas možemo reći da smo taj cilj ostvarili. Ovo nije bila ni prva ni posljednja humanitarna inicijativa, jer smatramo da je zdravstveni sustav iznimno važan segment društva kojem želimo kontinuirano pružati podršku“, izjavio je Dario Mamić, direktor korporativnih komunikacija Tommyja.

Klinika za onkologiju i radioterapiju dio donacije uložit će u poboljšanje uvjeta boravka pacijenata kako bi se dodatno unaprijedilo okruženje za liječenje i boravak oboljelih i njihovih obitelji. Sredstva namijenjena Klinici za pedijatriju bit će usmjerena u opremanje endoskopskog laboratorija. Donacijom su već osigurane dvije ključne komponente, uključujući novi gastroskop za djecu do 10 kilograma tjelesne mase. U planu je i nabava bronhoskopa, gastroskopa i kolonoskop za veću djecu te endoskopskog stupa.

U akciji je sudjelovala i Atlantic Grupa kroz brend Cedevita, potvrđujući dugogodišnje partnerstvo s Tommyjem i zajedničku usmjerenost na projekte s konkretnim društvenim učinkom. Tommy će i ubuduće nastaviti provoditi društveno odgovorne projekte s ciljem pružanja podrške zajednici u kojoj posluje.