Close Menu

Tommy i Atlantic Grupa donirali 52.000 eura KBC-u Split kroz kampanju „Doniraj kupnjom“

Sredstva su namijenjena Klinici za pedijatriju i Klinici za onkologiju i radioterapiju

Trgovački lanac Tommy u suradnji s Atlantic Grupom uspješno je proveo humanitarnu kampanju  „Doniraj kupnjom“, kojom je za Klinički bolnički centar Split prikupljeno ukupno 52.000 eura. Humanitarna akcija je trajala dva mjeseca, od 7. studenoga 2025. do 4. siječnja 2026. godine, a tijekom  tog razdoblja kupci su kroz donacije prikupili 49.285,60 eura. Tommy je dodatnim sredstvima povećao  iznos donacije te ga zaokružio na 52.000 eura. 

Sredstva su namijenjena Klinici za pedijatriju i Klinici za onkologiju i radioterapiju, a raspodijeljena su od  ukupnog iznosa: 

  • 32.000 eura Klinici za pedijatriju 
  • 20.000 eura Klinici za onkologiju i radioterapiju 

„Kada smo započeli ovu akciju, postavili smo si jasan cilj – prikupiti što veći iznos za KBC Split. Danas  možemo reći da smo taj cilj ostvarili. Ovo nije bila ni prva ni posljednja humanitarna inicijativa, jer  smatramo da je zdravstveni sustav iznimno važan segment društva kojem želimo kontinuirano pružati  podršku“, izjavio je Dario Mamić, direktor korporativnih komunikacija Tommyja. 

Klinika za onkologiju i radioterapiju dio donacije uložit će u poboljšanje uvjeta boravka pacijenata kako bi  se dodatno unaprijedilo okruženje za liječenje i boravak oboljelih i njihovih obitelji. Sredstva namijenjena Klinici za pedijatriju bit će usmjerena u opremanje endoskopskog laboratorija.  Donacijom su već osigurane dvije ključne komponente, uključujući novi gastroskop za djecu do 10  kilograma tjelesne mase. U planu je i nabava bronhoskopa, gastroskopa i kolonoskop za veću djecu te  endoskopskog stupa.  

U akciji je sudjelovala i Atlantic Grupa kroz brend Cedevita, potvrđujući dugogodišnje partnerstvo s  Tommyjem i zajedničku usmjerenost na projekte s konkretnim društvenim učinkom. Tommy će i ubuduće nastaviti provoditi društveno odgovorne projekte s ciljem pružanja podrške  zajednici u kojoj posluje. 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0