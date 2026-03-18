Svjetske baletne zvijezde Iana Salenko i Marian Walter stižu u HNK Split

Na veliku scenu Hrvatskog narodnog kazališta Split 2. travnja stižu dvoje iznimnih baletnih umjetnika međunarodne reputacije – primabalerina Iana Salenko i prvak Marian Walter, koji će nastupiti u glavnim ulogama romantičnog baleta Giselle.

Iana Salenko, ukrajinska primabalerina, poznata je po izvanrednoj tehnici, virtuoznosti i snažnoj izražajnosti. Rođena u Kijevu, baletom se počela baviti relativno kasno, s dvanaest godina, nakon što ju je otac odveo u baletnu školu. Prije toga trenirala je umjetničko klizanje i gimnastiku, što joj je omogućilo brz razvoj fizičkih sposobnosti potrebnih za balet. Već nakon godinu dana intenzivnog rada osvojila je prvo mjesto na velikom natjecanju, čime je započeo njezin izniman uspon.

Sa četrnaest godina preselila se u Donjeck, gdje je školovanje nastavila u Baletnoj školi Pysarev pod vodstvom Vadima Pysareva. Unatoč ozbiljnim izazovima, uključujući ozljedu leđa i anoreksiju, vrlo brzo je napredovala te postala solistica Donječkog državnog akademskog kazališta za operu i balet. Nakon uspjeha na međunarodnim natjecanjima, uključujući nagradu u Varni, angažirana je kao primabalerina Nacionalne opere u Kijevu.

Nakon susreta s Marianom Walterom pridružila se Staatsballettu Berlin, gdje od 2007. djeluje kao primabalerina. Ostvarila je bogatu međunarodnu karijeru, gostujući u brojnim svjetskim kompanijama, uključujući i The Royal Ballet u Londonu. Njezin repertoar obuhvaća vodeće uloge u klasičnim naslovima poput Don Quixotea, Labuđeg jezera i Romea i Julije. Uz umjetnički rad, aktivno se bavi humanitarnim djelovanjem te je 2022. pokrenula projekt „Ballet for Life“ za pomoć djeci u Ukrajini. Godine 2024. dodijeljena joj je prestižna titula Berliner Kammertänzerin.

Marian Walter, rođen u Tiringiji, školovao se u Državnoj baletnoj školi u Berlinu. Profesionalnu karijeru započeo je u Bavarskom državnom baletu u Münchenu, a 2002. pridružio se Staatsballettu Berlin, gdje je više od desetljeća djelovao kao prvi solist. Tijekom karijere ostvario je niz zapaženih uloga, uključujući princa Siegfrieda u Labuđem jezeru, Romea u Romeu i Juliji te naslovnu ulogu u Onjeginu.

Njegova umjetnička izvrsnost potvrđena je 2018. godine dodjelom titule Berliner Kammertänzer. Od 2021. do 2023. bio je gostujući prvak u Staatsballettu Berlin, a od 2023. djeluje kao slobodni umjetnik i rezidentni plesač Berlin Ballet Company.

Salenko i Walter čine jedan od najpoznatijih baletnih parova današnjice, kako na sceni tako i privatno. Njihovo dugogodišnje partnerstvo rezultiralo je brojnim zajedničkim nastupima diljem svijeta, a okrunjeno je i obiteljskim životom s troje djece. Posebnost njihove karijere je i činjenica da su oboje nositelji prestižne titule berlinskih komornih plesača, što ih čini jedinstvenim umjetničkim parom.

Njihov nastup u Giselle 2. travnja predstavlja izniman umjetnički događaj i rijetku priliku za publiku da uživo doživi vrhunsku interpretaciju jednog od najljepših baleta klasičnog repertoara.