Svjetska klasa po izvanrednim cijenama: Pogledajte što je upravo na sniženju u splitskom Cultu

U trenucima kada se gotovo svaki projekt uređenja suočava s izazovima oko rokova isporuke, logistike i kvalitete materijala, Cult salon u Splitu potvrđuje svoju ulogu vodećeg partnera za projektiranje, opremanje i realizaciju interijera s premium materijalima. Izložbeni prostor koji je kroz godine izrastao u referentnu točku za arhitekte, dizajnere i investitore sada dodatno obogaćuje svoju ponudu kroz posebnu lager akciju porculanskih pločica europskih proizvođača.

Riječ je o porculanskim pločicama prestižnih brendova Keope, Margres i Panaria iz Italije te Porcelaingres iz Njemačke - priznatim u profesionalnim projektima diljem Europe. Ovi proizvođači kombiniraju tehničku izvrsnost i estetiku koja odgovara najzahtjevnijim standardima modernog dizajna, pa se njihove kolekcije koriste u stambenim interijerima, luksuznim apartmanima, komercijalnim prostorima i javnim objektima.

“Ponuda na lageru obuhvaća tražene formate 60x60, 60x120 i 100x100 centimetara s različitim obradama površine. U ponudi su mat varijante za elegantan i suzdržan izgled prostora, ali i silky obrade s protukliznošću u klasama R9, R10 i R11, što ih čini prikladnima za kupaonice, terase i prostore veće frekvencije. Pločice su retificirane što omogućuje preciznije polaganje i stvaranje vizualno ujednačenih, suvremenih površina. Ključna prednost ove lager ponude je dostupnost odmah za preuzimanje i atraktivna početna cijena već od 15 eura plus PDV po kvadratnom metru. U uvjetima kada se na pojedine serije i formate čeka tjednima, mogućnost brze isporuke predstavlja konkretnu operativnu prednost za investitore, izvođače i privatne kupce. Struktura ponude omogućuje da se kvalitetni porculanski materijal uklopi u realne budžete, bez kompromisa na dizajnu i tehničkim karakteristikama”, istaknuli su iz Culta dodavši kako stručni tim u salonu pruža savjetovanje u odabiru i kombiniranju materijala, tehničke smjernice te podršku u planiranju, čime se klijentima omogućuje sigurnija i kvalitetnija realizacija projekta.

Uzorci lagerskih pločica već su izloženi u Cult salonu u Splitu na adresi Domovinskog rata 104A, gdje ih kupci mogu pogledati uživo, usporediti nijanse i teksture te donijeti informiranu odluku prije same kupnje.

Važno je naglasiti da Cult nije samo prodajno mjesto, već premium destinacija za dizajn interijera i cjelovita rješenja u opremanju prostora. Otvaranjem Laminam Concept Storea u Splitu dodatno je potvrđena ta pozicija, jer je riječ o prvom mono brend showroomu takve vrste u Hrvatskoj i regiji. Taj prostor predstavlja inovativne velike formate porculanskih ploča i suvremene primjene materijala u interijerima i eksterijerima, podižući standard prezentacije i savjetovanja na višu razinu.

Laminam materijali poznati su po iznimnoj tehničkoj kvaliteti i širokom spektru primjene, od podova i zidnih obloga do kuhinjskih radnih ploha, fasada i elemenata namještaja. Takav koncept dodatno osnažuje pozicioniranje Culta kao mjesta gdje se susreću premium brendovi, stručna podrška i inspiracija za realizaciju zahtjevnijih projekata.

Za sve koji planiraju uređenje doma, apartmana ili poslovnog prostora, aktualna lager ponuda pločica u Cult Splitu spaja premium europske brendove, konkurentne cijene i dostupnost bez čekanja, uz iskustvo i standard koji ovaj salon već godinama gradi na tržištu.