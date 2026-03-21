Sunčica Perišin otvara izložbu u povijesnoj rimskoj palači

Hrvatska umjetnica Sunčica Perišin Tomljanović predstavit će se rimskoj publici izložbom „The Oracle – Proročište“, ciklusom radova u kojem ženski lik dobiva ulogu nositeljice znanja, unutarnje snage i osobne transformacije. Umjesto klasične pasivne uloge, autorica gradi figure koje djeluju gotovo proročki – vođene intuicijom i duboko ukorijenjenim mitskim slojevima svijesti. Takav pristup otvara prostor za promišljanje žene kao aktivnog subjekta koji oblikuje vlastitu sudbinu i utječe na svijet koji je okružuje.

Postav će biti smješten u rimskoj Palazzo Valentini, povijesnoj palači iz 16. stoljeća, nekoć u vlasništvu ugledne rimske obitelji Valentini, čije je nasljeđe trajno utkano u identitet ove arhitektonske cjeline. Danas palača djeluje kao institucionalno i kulturno središte Città Metropolitana di Roma Capitale. Smještena u neposrednoj blizini Piazza Venezia, ističe se raskošno oblikovanim interijerima, slojevitim arheološkim strukturama u podzemlju te reprezentativnim dvoranama koje povijesnu baštinu obitelji Valentini preobražavaju u dinamičan prostor suvremenih kulturnih zbivanja.

Upravo u dvorani Sala della Pace, čija atmosfera istodobno odiše intimnošću i suptilnom sugestivnošću, radovi Sunčice Perišin dobivaju dodatnu interpretativnu dubinu i izražajnu puninu.

Otvorenje izložbe zakazano je za 14. travnja 2026. u 17:30 sati, kada će posjetitelji imati priliku prvi put uroniti u vizualni narativ obilježen snažnim, simbolički nabijenim ženskim likovima.

Organizaciju i kustoski koncept potpisuje Anamarija Runtić, povjesničarka umjetnosti iz Splita s adresom u Rimu, koja se profilirala kao važna poveznica između hrvatske i talijanske umjetničke scene. Realizacija izložbe pod pokroviteljstvom institucije Città Metropolitana di Roma Capitale dodatno potvrđuje njezin profesionalni kredibilitet i međunarodni doseg.

Runtić je već ranije ostvarila zapažene projekte kulturne razmjene: u Splitu je predstavila radove rimskog umjetnika Alberta Di Fabija, dok je u Rimu organizirala izložbu splitskog umjetnika Branka Modica. Ti projekti realizirani su uz veliku podršku Grada Splita te Splitsko-dalmatinske županije i uz potporu Grada Rima i regije Lazio, čime je dodatno učvršćena suradnja između kulturnih scena Splita i Rima.

Izložba „The Oracle – Proročište“ tako se nameće kao relevantan umjetnički događaj koji publici nudi suvremeno čitanje arhetipskih i proročkih motiva, kroz izražajan i simbolički bogat vizualni jezik.