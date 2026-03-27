Porin eksplodirao emocijama: Jelusick odnio nagradu za najbolji rock album, a Baby Lasagna odnosi nagradu za najbolji album pop glazbe

Večeras je u ŠC Gripe sve spremno za 33. dodjelu najvažnije hrvatske glazbene nagrade – Porin. Dvorana je ispunjena do posljednjeg mjesta, a publika s nestrpljenjem prati početak svečane ceremonije u organizaciji Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Na pozornici već nastupaju najveća glazbena imena, uključujući: LET 3, Klapa Šufit, Matija Cvek, Marko Tolja, Vatra, Pavel, Baby Lasagna, Goran Karan i mnoge druge. Svi su okupljeni s oduševljenjem dočekali trenutak kada će statue Porina, ručno izrađene u Staklarni Rogaška i Klesarskoj školi u Pučišćima, pronaći svoje dobitnike.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Večeras će se dodijeliti i Porin za životno djelo, koji ovog puta pripada istaknutom violinistu Goranu Končaru. Voditeljsku palicu preuzeli su Zlata Mück Sušec i Ivan Vukušić, a cijela dvorana uživa u spektaklu punom glazbenih nastupa, emocija i priznanja najboljim autorima, izvođačima i producentima u Hrvatskoj

Za sve koji nisu u dvorani, Porin se može pratiti uživo na HTV1 i HR2.

20:40 Porina za najbolji album rock glazbe osvojio je Jelusick za album Apolitical Ecstasy.

20:35 Porina za najbolji album pop glazbe osvojio/la je Baby Lasagna i DMNS & MOSQUITOES.

20:30 Na pozornici Porina upravo je nastupio trio Dunije, koji čine Dunja Knebl, Nina Romić i Jelena Galić. Izvele su pjesmu "Čula jesam".