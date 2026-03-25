Stiže nam žestoka promjena vremena, DHMZ izdao crvena upozorenja

Nakon dugotrajnog razdoblja iznadprosječne topline, Hrvatsku očekuje velika promjena vremena. Temperature će se ponegdje spustiti i do 15 stupnjeva, a s osjetnim zahladnjenjem stižu kiša, jak vjetar te snijeg, koji će u nekim krajevima biti i obilan.

DHMZ izdao crvena upozorenja

Zbog naglog povratka zimskih uvjeta, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je posebno priopćenje te podigao stupanj upozorenja s narančastog na najviši, crveni, za područje Like, Gorskog kotara, Istre i Kvarnera. Iz DHMZ-a su upozorili na mogući prekid cestovnog, željezničkog i zračnog prometa te probleme s opskrbom energijom. Zbog jakog vjetra postoji i povećan rizik za sigurnost ljudi od polomljenih grana i iščupanih stabala.

Službe pozivaju na oprez

Dežurni izvjestitelj HAK-a Andrej Prosoli posebno je upozorio vozače. "Ako bude snijega u gorju, nikako na put ne kretati bez zimske opreme. Dobro provjeriti situaciju prije polaska na put, osobito se to odnosi na vozače teretnih vozila, koji će sigurno imati najviše problema. Ali u priobalju, zbog te orkanske bure, očekujemo zabrane za pojedine skupine vozila", rekao je za RTL.

Načelnik Sektora za pripravnost i koordinaciju u Ravnateljstvu civilne zaštite Tomislav Marević poručio je kako upozorenja treba shvatiti ozbiljno. "Narančasto ili crveno upozorenje svima nama i operativnim snagama i građanima daje jednu informaciju da trebamo biti ozbiljni i da svakako ne smijemo biti opušteni. Vidimo da je sada izašlo sunce, malo je toplije vani i ljudi su se malo opustili. Treba pripaziti svakako na imovinu, od zatvaranja prozora i sličnih stvari do toga ako mogu odgoditi putovanje", rekao je Marević.

Ribarić: "Vraćamo se u zimu"

RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić slikovito je opisao promjenu koja slijedi. "Doslovno ćemo se preko noći iz ugodnog proljeća, evo danas i 20-ak Celzija, vratiti u zimu", kazao je. Objasnio je kako se ciklona premješta nad Jadran i donosi opasne vremenske prilike tijekom četvrtka, a najgore će biti na području Istre, Kvarnera te u Gorskoj Hrvatskoj. "Očekuju se stvarno opasne prilike... tu imamo gotovo cijelu lepezu upozorenja, kiša, snijeg, grmljavina, vjetar, kao i veliki pad temperature od nekih 15-ak stupnjeva", dodao je Ribarić.

Posebno je istaknuo opasnost od bujičnih i urbanih poplava, ponajprije na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru i Lici. Upozorio je i na iznimno jak vjetar. "Bit će prilično vjetrovito, na kopnu sjeverac će imati udare i do 90 km/h... Za kontinent je to vrlo neuobičajeno za kraj ožujka. Moguće je da se tu približimo i nekim rekordnim vrijednostima vjetra na samom kontinentu", naglasio je.

Što se snijega tiče, najavio je da će ga najviše biti u gorju, iznad 500 metara nadmorske visine. "U gorju će to stvarno biti dosta snijega, bit će tu i do 50 centimetara u svim gorskim predjelima. U dijelovima Like moguće je i do metra snijega, to govorimo o onim akumulacijama do subote ujutro. Naime, puhat će i vjetar pa će biti i snježnih zapuha i mećava", prognozira Ribarić.

Detaljna prognoza za četvrtak

Meteorologinja Dunja Plačko-Vršnak iz DHMZ-a u svojoj je prognozi za HRT potvrdila da će četvrtak biti vjetrovit i osjetno hladniji, uz čestu kišu, a lokalno i snijeg te mogućnost nevremena. Najnepovoljnije prilike očekuju se u Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu.

U središnjoj Hrvatskoj bit će kišovito i vjetrovito uz osjetno zahladnjenje, pri čemu će kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, navečer i u nižim predjelima. Na istoku zemlje bit će promjenjivo s kišom i grmljavinom, a navečer na zapadu Slavonije kiša može prijeći u susnježicu.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu očekuje se obilna kiša, u gorju i snijeg uz stvaranje debljeg snježnog pokrivača. Puhat će jaka i olujna, na udare i orkanska bura. Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije bit će oblačno s kišom i grmljavinom, uz jako, ponegdje i olujno jugo koje će slabjeti. Slično će biti i na jugu Hrvatske, uz temperature niže nego proteklih dana.