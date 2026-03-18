Split u znaku glazbe: Učenici Glazbene škole Hatzea slave Dane Hatzea koncertima

Glazbena škola Josipa Hatzea obilježava Dane Hatzea nizom koncerata.Na koncertima će nastupiti naši učenici i ansambli.

Publiku očekuju tri koncerta.

Prvi koncert, Dan škole, održat će se 18. ožujka u 19:00 sati u Hrvatskom domu Split – Koncertna dvorana Ive Tijardovića.

Drugi koncert, Frankofonija, održat će se 19. ožujka u 17:00 sati u Foyeru HNK Split.

Treći koncert, J. S. Bach / uz studente UMAS-a, održat će se 24. ožujka u 18:00 sati u Glazbenom salonu Jakova Gotovca, Hrvatski dom Split.

Ulaz je besplatan. Dobro došli - priopćili su iz Glazbene škole Josipa Hatzea.