Provedite Valentinovo u novouređenoj Konobi Tapun uz vrhunski glazbeni i gurmanski doživljaj

Proslavi Dan zaljubljenih u ugodnom ambijentu Konobe Tapun uz glazbeni program Igora Cukrova.

Chef kuhinje osmislio je dva menu-a u 3 slijeda, riblji i mesni, kako bi dobili savršen spoj provoda i zadovoljstva.

Ukoliko samo želite plesati uz glazbu dobro poznatog i provjerenog zabavljača Cukrova možete rezervirati i visoki stol pozivom na 095 377 0655.

Konoba Tapun iz vikenda u vikend podiže ljestvicu dobre zabave, a kako nam je bilo prošli vikend možete pogledati u našoj galeriji fotografija.

Portal i Tapun ovom prilikom i časte večerom dva para, dovoljno je označiti koga vodite u provod i zapratiti konobu Tapun. Dobitnike izvlačimo u petak popodne.

Konoba Tapun, Ivana Pavla II 345, Kaštel Štafilić