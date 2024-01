[PREGLED KULTURE 2023.] GODINA U ZNAKU MILJENKA SMOJE Mila Gojsalića igrala je u HNK, a "Ero s onoga svijeta" standardno je sve oduševio

Na dodjeli najvećih i najprestižnijih medijskih nagrada u zemlji Zlatni Studio, Splićanka Nives Ivanković osvojila je nagradu za najbolju žensku kazališnu ulogu, ima li ljepšeg početka 2023. od ove nagrade?

U HNK Split za svaku se izvedbu tražila karta više

Na samome početku 2023., u splitskom HNK-a zagrebačko kazalište Kerempuh predstavilo se čak dvjema potpuno rasprodanim izvedbama „Bilježnice Robija K.“ u režiji Marine Pejnović. Uradak Kerempuhova kreativnog tima počiva na kultnoj satiričkoj kolumni „Bilježnica Robija K.“ pisca i novinara Viktora Ivančića.

Zatim, komedija Čaruga Ivana Kušana u izvedbi osječkog Hrvatskog narodnog kazališta gostovala je u HNK Split 18. siječnja. Slavonski komediografski klasik nedvojbeno spada u nekoliko najboljih djela ikad napisanih u hrvatskoj komediografskoj literaturi.

Povijesni Čaruga, Jovo Stanisavljević rodom iz Slavonskih Bara, stočarskog kraja, ponajviše je zahvaljujući vlastitom PR-u na kojem je predano radio, izrastao u mitološko biće i paradigmu „pravednoga razbojnika, slavonskog Robina Hooda“.

Koprodukcija Gradskog kazališta lutaka Split i Boom!Teatra rezultirala je uprizorenjem „Romea i Julije – Error 404“ na temelju motiva teksta Elvisa Bošnjaka „Rebro“. Mladi su glumci Matej Đurđević i Laura Bošnjak kroz zanimljivo novo čitanje Shakespearea i mitova o vlastitoj profesiji publici pružili zanimljiv i duhovit uvid u pitanje koje bismo mogli sročiti kao „Biti ili ne biti teatar“.

Baletni spektakl Veliki Gatsby koreografa Lea Mujića premijerno je bio izveden na pozornici Hrvatskog narodnog kazališta Split 25. veljače. Veliki američki roman, epsku priču o tajanstvenom bogatašu koji postaje žrtva vlastitih osjećaja i uvjerenja, na kazališnoj su pozornici oživjeli solisti i ansambl Baleta HNK Split.

Opera Mila Gojsalića važan je doprinos hrvatskoj opernoj literaturi

Još jedno veliko ostvarenje u HNK Split: Opera Mila Gojsalića Jakova Gotovca premijerno je trebala biti izvedena 10. ožujka, ali je tijekom premijernog izvođenja pozlilo nacionalnom prvaku Opere i jednom od solista, Ivici Čikešu. Nakon intervencije hitne liječničke pomoći, premijera je prekinuta te je ista uspješno izvedena početkom svibnja 2023.

Izvedbom ove povijesno glazbene drame ravnao je maestro Ivo Lipanović a redatelj je bio Ozren Prohić. Naslovnu ulogu Mile Gojsalića, legendarne heroine poljičkog kraja, tumačila je mezzosopranistica Terezija Kusanović.

Mila Gojsalića važan je doprinos hrvatskoj opernoj literaturi, ponajviše zato što je u njoj Gotovac posegnuo za junačkim likovima iz naše prošlosti i tako i na opernu pozornicu donio tematiku blisku domaćoj glazbenoj publici.

Marulićevi dani

U splitskom HNK, 21. travnja započeo je Festival hrvatske drame 33. Marulićevi dani.

Tijekom osam festivalskih dana, do 28. travnja, publici je bilo ponuđeno 11 dramskih ostvarenja nastalih prema hrvatskim dramskim tekstovima u produkciji kazalištâ iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije koja su bila predstavljena u službenoj festivalskoj konkurenciji.

Na 33. Marulićevim danima, računajući predstave u konkurenciji za festivalske nagrade i van konkurencije, čitanje nagrađenog teksta na natječaju Marin Držić, okrugle stolove, predstavljanja teatroloških i poetskih izdanja, manifestaciju čakavskog pjesništva za mlade, izvedeno je ukupno 17 programa. Pored toga, održala se i radionica dramskog pisanja pod vodstvom Tomislava Zajeca.

Na premijeri predstave “Zakon Zagore” u Gradskom Kazalištu Mladih autora i redatelja Ivana Lea Leme tražila se karta više.

Predstava je to u kojoj se nastavljaju rasplitati identitetski pleteri grada Splita i splitske publike. Zakon Zagore donosi, na takozvanom vlaškom dijalektu, ljubavnu priču Ante i Anđelije. To nije uobičajena ljubavna priča i u mnogo čemu prkosi stereotipnom pogledu na te splitske doseljenike, takozvane Vlaje, koji su se iz Dalmatinske zagore spuštali do Splita i u njemu tražili bolju budućnost.

U splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu prikazan je dokumentarni film Hrvatske radiotelevizije "Naš sveti Jeronim". Autorica filma je Antonia Hrvatin Roth, a dokumentarac je nastao na inicijativu Splitsko-dalmatinske županije, a sniman je u Splitu, Solinu, Jeruzalemu, Rimu i drugim lokacijama vezanim uz život i rad svetoga Jeronima.

Godina Miljenka Smoje

U sklopu manifestacije „Smojinih 100“, kojom se obilježava Godina Miljenka Smoje, u Splitu su mnogi programi kulturnih manifestacija bili posvećeni životu i djelu Miljenka Smoje. Legendarni Smoje rođen je u Splitu, 14. veljače 1923.

U Galeriji fotografije Fotokluba Split postavljena je izložba "Smoje bez cenzure", koja kroz 38 fotografija, Smoju oku promatrača otkriva upravo onakav kakav jest i kakva ga njegovi suvremenici pamte – prpošan i britak, do srži posvećen Splitu, Dalmaciji i njihovu malom čoviku.

U Hrvatskom narodnom kazalištu Split predstavljena je premijera drame Tiha noć Miljenka Smoje i Ivice Ivaniševića, dramatizacija novelete iz Kronike o našem malom mistu najpopularnijeg splitskog autora 20. stoljeća Miljenka Smoje. Predstavu je režirao Goran Golovko.

Ovu grotesknu, neodoljivo duhovitu priča o malomišćanskom sudaru dvaju nesukladnih, isključivih svjetonazora na kazališnoj su pozornici oživljeni Smojini nezaboravni likovi Roka i Anđe, Luiđa i Bepine, Servantesa, don Karmela, Prisidnika, Sekretara... ali i likovi samog Smoje i njegove Lepe koje su utjelovili dramski prvaci HNK Split.

Film "Od petka do petka" stigao je u mala mjesta diljem Dalmacije, o kojima je često pisao upravo Miljenko Smoje koji potpisuje scenarij ovog filma Antuna Vrdoljaka. Nakon Ljetnog kina Bačvice i Podgore, film je u sklopu manifestacije ''Smojinih sto'' stižgao u Bol, Supetar, Jelsu, Hvar i Komižu.

Glavnu ulogu u filmu igra legendarni Boris Dvornik, koji kao bankovni činovnik iznerviran monotonijom života brodicom obilazi otoke i upada u niz zabavnih, ali i bizarnih pustolovina. Glazbu u filmu potpisuje Arsen Dedić, a uz Borisa Dvornika, Smojine likove igraju i drugi glumački doajeni: Zdravka Krstulović, Josip Genda, Katja Zupčić, Vladimir Rupčić.

A tijekom ljeta - za svakoga ponešto

Splitsko se ljeto tradicionalno otvara glazbeno-scenskim djelima, najčešće operama, a protekle je godine otvoreno izvedbom "Tosce“, Puccinijeva djela neupitne kvalitete koje od svoje prve izvedbe u Rimu 1900. pa sve do danas oduševljava ljubitelje opere.

Podizanjem festivalske zastave na ljetnoj pozornici u Gradinu, 7. srpnja započelo je 28. Solinsko kulturno ljeto koje je do 3. rujna iznjedrilo ukupno 52 produkcije u glazbenom, dramskom, plesnom, književnom i dječjem programu.

Krajem srpnja, brojni su uživali u jedinstvenoj izvedbi najpopularnije hrvatske opere "Ero s onoga svijeta". Ovaj spektakl inspiriran je samom Česmom koja je nadahnula Milana Begovića da napiše nezaboravan libreto.

Osim tradicionalne ambijentalne pozornice u Vrlici, iskustvo predivne Gotovčeve opere "Ero s onoga svijeta" na 69. Splitskom ljetu preselilo se i pored marjanske plaže Bene. Najpopularnija i najizvođenija hrvatska opera očekivano je izazvala velik interes ljubitelja sjajne glazbe. Libreto Milana Begovića i u novim generacijama ljubitelja opere budio je zanos i oduševljenje, s jasnim humorom i ocrtavanjem života u dalmatinskom zaleđu.

Posljednjom izvedbom drame "Gazdarica“ svečano je zatvoreno Splitsko ljeto. Uz to, dodijeljene su i nagrade "Judita“ za umjetnička ostvarenja. Sumirano u kratkim crtama - nijedan program nije otkazan, bilježe se daleko najveća posjećenost i prihodi u zadnjih 10 godina, a i odlični umjetnički rezultati.

Nagrada "Judita“ za najbolje umjetničko ostvarenje glazbenog programa pripala je ukrajinskom glazbeniku Orestu Shourgotu za izvedbu solističkog recitala u splitskoj katedrali pod nazivom "Remek-djela za solo violinu“, a nagrada Judita za najbolje umjetničko ostvarenje dramskog programa 69. Splitskog ljeta jednoglasno je pripala glumačkome ansamblu za izvedbu u predstavi „Ana Karenjina“ u koprodukciji Dramskog studija Prazan prostor i Kraljevskog pozorišta Zetski dom te režiji Mirka Radonjića.

Niti izložbi nije nedostajalo

Krajem siječnja 2023., u novoobnovljenom prostoru Topničke vojarne na Tvrđavi Klis, bila je otvorena izložba „Klis na fotografijama Ive Pervana“.

Riječ je o izložbi fotografija istaknutog i višestruko nagrađivanog hrvatskog fotografa, Ive Pervana, kojem su kulturna i prirodna baština njegov prioritetni interes u fotografiji uz želju da se slikom sačuva povijest našeg naroda jer vrijeme, a često i naš nemar rezultiraju nestajanjem brojnih vrijednosti.

U GalerijI Meštrović u Splitu u razdoblju od 30. ožujka do 28. svibnja 2023. održala se izložba povodom 140. obljetnice rođenja Ivana Meštrovića.Autorica izložbe bila je Zorana Jurić Šabić.

Krajem svibnja održala se izložba fotografija u prostorijama Hrvatskog planinarskog društva Mosor. Predstavljene fotografije djelo su Đurđice Milosavljević koja već godinama očarava svojim fotografijama - pejzažima, cvijećem, bubicama, leptirima, pticama.

Sveučilište u Splitu i Filozofski fakultet sveučilišta u Splitu organizirali su KONCERT-IZLOŽBU "Glazba u slici", autora Gorana Sučića.

U petak 3. studenoga u ART Galeriji hotela Ambasador otvorena je izložba „Lupinizam“ autora Stephana Lupina, koja se mogla pogledati sve do 6. siječnja ove godine. Tako su i Lupinove "Skitnje New Yorkom" stigle u Split.

"U New York sam došao davne 1979., i od tada, do mog odlaska 1991., nije bilo sata, a da mi nije bilo interesantno. U to vrijeme, New York je bio istinski centar svijeta – i kulturni, i umjetnički, i klupski. Zalazio sam u klubove koji su limuzine slali po mene, imao sam i svoju rubriku. Andy Warhol je bio tamo, ma svi moji prijatelji su bili tamo", izjavio je Lupino nakon uspješno otvorene izložbe.

Jesen je donijela nešto drugačije kulturne note

Baš kao i ranijih godina, publika najvećeg kazališnog festivala Teatra uz more odabrala je svoje favorite.

Nakon bogate ljetne sezone, velikog broja zanimljivih programa i još većih glumačkih imena koja su ovo ljeto oduševljavala splitsku publiku, upravo ta ista publika odabrala je najbolje među njima.

Po odabiru publike Teatra uz more najbolja predstava najnovija je komedija "Kad udari južina" u izvedbi Jagode Kumrić i Petre Kraljev. Autori ove komedije su sama glumica Petra Kraljev te poznati autor i dramaturg Igor Weidlich, dok režiju potpisuje Nevena Vukes. Nagrada za najbolju glumicu pripala je mladoj talentiranoj splitskoj glumici Jagodi Kumrić za izvedbu u komediji "Kad udari južina" dok je za najboljeg glumca festivala ove godine publika odabrala Frana Maškovića u predstavi "Ništa im neće bit' " . Životna komedija "Ništa im neće bit' " dolazi iz pera Tanje Mravak a režiju potpisuje Tamara Damjanović.

Pet dana 6. Mediteranskog festivala knjige (od 27. rujna do 1. listopada 2023.) pokazalo je još jednom koliko je takva manifestacija potrebna Splitu i Dalmaciji. Mogli su se u takvu ocjenu uvjeriti svi koji su proteklih dana pohodili Veliku dvoranu sportskog centra Gripe: tisuće ljudi prošli su već tradicionalnim prostorom pretvorenim u najveću dalmatinsku knjižaru, mnogi od njih izlazili su s punim rukama kupljenih knjiga.

U Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu održano je putopisno predavanje "Černobil (Ukrajina)“ na kojem su članovi splitske udruge The Mladichi iznijeli svoje doživljaje s puta u ukrajinski grad Černobil 2018. Bio je to posjet mjestu na kojem se 26. travnja 1986. godine u 1 sat i 23 minute dogodila jedna od najvećih nuklearnih katastrofa novijega vremena.

Na predavanju je o Černobilu pričao Jurica Galić Juka, splitski putopisac i profesionalni fotograf, inače i kolumnist Dalmacija Danas

"Ljudi često griješe kada kažu da se dogodila katastrofa u Černobilu – nije se dogodila u Černobilu, nego u Pripjatu. To su dva radnička grada koja su bila u blizini nuklearke. Černobil je istoimena oblast i grad u blizini Pripjata. U prijevodu, riječ Černobil znači pelin", istaknuo je tijekom predavanja.

Od 12. do 21. listopada ljubitelji filma imali su prilike uživati u besplatnim projekcijama filmova koji su se prikazivali u sklopu ovogodišnjeg 28. Splitskog filmskog festivala / Međunarodnog festivala novog filma.

Splitski filmski festival, osnovan 1996. godine u Splitu, predstavlja najstariji međunarodni filmski medijski festival u Republici Hrvatskoj. Od samih svojih početaka, festival se ističe promocijom novih, kreativnih, osobnih, eksperimentalnih, radikalnih i subverzivnih ostvarenja u različitim žanrovima i dužinama, često izvan glavnog toka filmske industrije. Njegov naglasak uvijek leži na izvrsnosti i vrhunskom kvalitetu filmskih ostvarenja.

11. festival "Dani klasične gitare", koji je počeo 2. studenoga i trajao do 6. studenoga u koncertnoj dvorani Ive Tijardovića u Hrvatskom domu u Splitu, otvoren je nastupom dvojice vrhunskih gitarista Petra Čulića, hrvatskoga virtuoza i Alberto Mesirca, talijanskoga majstora gitare. Svojim su nastupom razgalili brojnu publiku, a virtuozni nastup ovog dvojca kreirao je posebnu atmosferu koja je označila početak najdugovječnijeg gitarističkog festivala u Hrvatskoj.

Drugi dan festivala održan je koncert koji će dugo ostati urezan u sjećanju svih koji su na vrijeme uspjeli nabaviti svoju ulaznicu. Nije tajna da se Split i Amira Medunjanin vole javno, a ovoga puta nastupila je u pratnji sjajnog gitariste Boška Jovića sa kojim je prisutne oduševila nadahnutim izvedbama tradicionalnih sevdalinki, kao i poznatih pjesama Kemala Montena, Damira Imamovića i drugih velikana BiH glazbe. Kraljica sevdaha svojom zaraznom karizmom stvorila je prijateljski odnos s publikom koja je više od dva sata uživala u emocijama i još jednom splitskom nastupu za pamćenje.

Svečano je bilo i u palači Milesi, sjedištu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Splitu za vrijeme trajanja izložbe u okviru projekta 'Zanatstvo i obrtništvo u Splitu od antike do početka 20. stoljeća'.

Glazbeni spektakl "Dva mista - ljubav ista"

Krajem studenoga održan je koncert "Dva mista - ljubav ista" u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića, u Hrvatskom domu Split. Snage su udružile Limena glazba Žrnovnica i Gradska glazba Opuzen, a sve su upotpunile i dvije klape.

Na repertoaru se našla i pjesma iz trilogije 'Kum'

Smrti kulturnjaka koje su potresle javnost

Već na samom početku godine, 3. siječnja 2023., u 87. godini života preminula je Ivka Dabetić, dugogodišnja dramska prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

Poznati splitski redatelj glazbenih spotova Žare Batinović preminuo je 25. ožujka u splitskom KBC-u, gdje se od sredine siječnja 2023. borio s koronom i upalom pluća. Batinović je izgubio životnu bitku nakon što je skinut s respiratora, tada je počeo i komunicirati, a baš kada su svi mislili da će izvući, stigle su najgore vijesti.

Kao redatelj je snimio nekoliko stotina glazbenih spotova svim najvećim imenima u regiji poput Gibonnija, Bajage, Olivera, Lukyja, Daleke obale, TBF-a, Severine, Majki, Parnog Valjka i još mnogim drugima. Dobio je nagradu za najbolji spot u XX. stoljeću "Teške boje".

Preminuo je i veliki plesni umjetnik Veseljko Sulić, rođen u Pučišćima na Braču 1929. Karijeru je gradio preko zagrebačkog HNK, Londona i Pariza, a najveći dio svoje je koreografske i pedagoške karijere ostvario u Las Vegasu, s Nevada Dance Theater.

Boris Bućan, jedan od naših najvećih slikara, zauvijek je zaklopio oči u 77. godini, a Branko Blaće, prvak zagrebačkog kazališta komedija i nezaboravni Matija Gubec iz prve hrvatske rock opere, čovjek čiji će glas pamtiti svi koji su ga ikada imali prilike čuti, u 74. godini.

Melita Bihali, filmska i kazališna glumica, preminula je u 89. godini u Beogradu.

Melitu Bihali publika je najviše zapamtila po ulozi u filmskom ostvarenju “Maratonci trče počasni krug” u ulozi kućne pomoćnice, ali je tijekom duge i bogate karijere ostvarila mnoštvo uloga kako na filmskom platnu, tako i u svom kazalištu Duško Radović.

U 70. godini umrla je umirovljena operna nacionalna prvakinja Mirella Katarinčić-Toić, jedna od najvećih umjetnica s riječke kazališne pozornice.

Glumac Dramskog kazališta Gavella Nenad Cvetko preminuo je u 54. godini nakon borbe s teškom bolesti.

Preminuo je i Vjeran Zuppa, ugledni hrvatski dramaturg, teoretičar književnosti, pjesnik, kazališni teoretičar i kritičar te nekadašnji upravitelj i dramaturg Teatra ITD.

Za kraj godine, glumac Filip Radoš je otišao u zasluženu mirovinu

Kako pregled godine ne bi završio 'crnilom', publika je u Hrvatskom narodnom kazalištu Split dugim i toplim aplauzom pozdravila glumca Filipa Radoša po završetku izvedbe predstave 'Tiha noć', na samom kraju 2023.

Prvak drame splitskog teatra, omiljeni glumac ne samo splitskih ljubitelja kazališta već i gledatelja brojnih televizijskih serija koje je osvojio svojim jedinstvenim glumačkim šarmom, odlazi u mirovinu. Prepuno gledalište ustalo je na noge i glasnim pljeskom i uzvicima 'bravo' zahvalilo Filipu Radošu za trenutke radosti koje im je u proteklim godinama priuštio sa scene.