FILIP RADOŠ ODLAZI U MIROVINU Nakon izvedbe predstave 'Tiha noć' u splitskom HNK, publika ustala i glasnim pljeskom ispratila glumca

Publika u Hrvatskom narodnom kazalištu Split dugim i toplim aplauzom pozdravila je glumca Filipa Radoša po završetku sinoćnje izvedbe predstave 'Tiha noć'.

Prvak drame splitskog teatra, omiljeni glumac ne samo splitskih ljubitelja kazališta već i gledatelja brojnih televizijskih serija koje je osvojio svojim jedinstvenim glumačkim šarmom, odlazi u mirovinu. Prepuno gledalište ustalo je na noge i glasnim pljeskom i uzvicima 'bravo' zahvalilo Filipu Radošu za trenutke radosti koje im je u proteklim godinama priuštio sa scene.

Biranim riječima na pozornici Filipu su zahvalili i njegovi kolege, intendant HNK Split Vicko Bilandžić i potpredsjednik Upravnog odbora Hrvatskog društva dramskih umjetnika Joško Ševo.

“Filip Radoš član je naše kazališne obitelji i on to ostaje. Ne odlazi, kao što glumci nikad ne odlaze“, rekao je Vicko Bilandžić zahvaljujući Filipu na svemu što nam je do sada svojom umjetnošću podario.

Rođen 1958. godine u Aržanu Filip radoš je svoj profesionalni glumački put započeo 1982. angažmanom u splitskom Gradskom kazalištu mladih.

Dugi niz godina surađivao je s HNK Split, a stalnim članom ansambla postaje 2010. godine. Od prvog nastupa u Ibsenovoj drami „Divlja patka“ 1990. do uloge Don Karmela u „Tihoj noći“ Smoje i Ivaniševića ostvario je impresivan niz od četrdesetak uloga na sceni matičnog kazališta.

Prije toga igrao je velike uloge u brojnim predstavama GKM Split. Brojna publika filmova i televizijskih serija, koje je snimio („Naši i vaši“, „Stipe u gostima“, „Odmori se, zaslužio si“, Oprosti za kung fu“ samo su mali dio Radoševog opusa na velikom i malom ekranu) dobro poznaje njegove uloge u kojima, u pravilu, tumači lik simatičnog i neposrednog narodnog čovjeka.

Za svoj umjetnički rad Filip Radoš 2005. dobio je Nagrada za glavnu mušku ulogu na Međunarodnom filmskom festivalu u Amiensu, za ulogu Joze u filmu „Oprosti za kung fu“ u režiji Ognjena Sviličića. Laureat je Nagrade hrvatskog glumišta za najbolje ostvarenje u TV-drami za ulogu Stipe u seriji „Stipe u gostima“, 2008., a Nagrada za životno djelo Splitsko-dalmatinske županije dobio je 2020.