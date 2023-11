U PALAČI MILESI SVEČANO OTVORENA IZLOŽBA UDRUŽENJA OBRTNIKA SPLIT Ulaz je besplatan

Svečano je bilo danas u palači Milesi, sjedištu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Splitu na otvorenju izložbe u okviru projekta 'Zanatstvo i obrtništvo u Splitu od antike do početka 20. stoljeća'. Izložba u organizaciji Udruženja obrtnika Split, uz partnerstvo Muzeja grada Splita i Arheološkog muzeja, bit će otvorena do 2. prosinca i to svakim danom od 9 do 20 sati, a ulaz za sve posjetitelje je besplatan.

- Pozivam sve građane ovoga grada i okolice, dođite i pogledajte ovu izložbu. Obrtnici su na ovim prostorima sagradili sve ovo što vidite, a mi imamo privilegiju uživati u svemu tome. Znanje je potrebno prenositi budućim generacijama i zato je ključno da znamo kako su radili, što su radili i kako su živjeli obrtnici prije nas - poručio je predsjednik splitskog Udruženja obrtnika Vilim Bujević i dodao da je povijest udruživanja obrtnika u Splitu daleko dulja od one službene -

- U ovaj smo projekt krenuli prvenstveno jer želimo istražiti svoju povijest. Udruženje obrtnika Split slavi 55. obljetnicu postojanja, ali povijest obrtničkog udruživanja u Splitu očigledno je znatno dulja. Evo iza mojih leđa stoji slika plesnog odbora obrtnika iz 1957. godine. Ako smo nasljednici nečega što je bilo prije nas, želimo to znati i znanstveno istražiti. Smatramo da obrtnici ovoga grada to zaslužuju. Sljedeći koraci su izrada monografije koja će obuhvatiti povijest obrtništva u Splitu, ali i u okolnim gradovima te otocima - zaključio je Bujević.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Udruženje obrtnika Split Foto: Udruženje obrtnika Split Foto: Udruženje obrtnika Split Foto: Udruženje obrtnika Split Foto: Udruženje obrtnika Split Foto: Udruženje obrtnika Split Foto: Udruženje obrtnika Split Foto: Udruženje obrtnika Split Foto: Udruženje obrtnika Split Foto: Udruženje obrtnika Split

Kuzmanić: "Podržavat ćemo sva nastojanja obrtnika i Udruženja obrtnika da napravimo bolje mjesto za rad i za život naših obrtnika"

Ravnateljica Muzeja grada Splita Vesna Bulić Baketić istaknula je ovu izložbu kao primjer vrlo vrijedne međuinstitucionalne suradnje .

- Ova izložba pokazuje kako u jednoj sinergiji možemo dati jednu potpuno novu vrijednost građanima Splita, a to je ono što je i primarna zadaća svih naših institucija. U prvom trenutku, na poziv Udruženja obrtnika Split, nismo uopće ni znali koji oblik će ova suradnja poprimiti i što mi kao muzej uopće možemo ponuditi. Prvi poziv svim našim kustosima urodio je neočekivanim odgovorom u količini muzejske građe koja se može uklopiti u ovu izložbu. Tek smo tada shvatili da je ovo jedan složen koncept koji se treba i dalje razvijati kako bi javnost bila upoznata s ogromnom baštinom koja seže do razdoblja prije Krista – kazala je Bulić Baketić.

Umjesto ravnatelja Arheološkog muzeja koji je izostao zbog bolesti, okupljenima se obratio Arsen Duplančić, ujedno i urednik izložbenog kataloga.

- Istraživanje u okviru ovog projekta odlučili smo zaustaviti u 1914. godini kada su nastupile krupne političke i društvene promjene. Te promjene toliko su krupne da zatvaraju jedno i otvaraju novo poglavlje mnogočega pa tako i obrtništva u gradu Splitu i okolici. Vrijeme nakon 1914. godine istraživat ćemo u nastavku ovog projekta – poručio je Duplančić.

Okupljenima se ispred Grada Splita obratio i zamjenik gradonačelnika Antonio Kuzmanić koji je istaknuo da je Grad u predsjedniku splitskog Udruženja obrtnika Vilimu Bujeviću prepoznao pouzdanog partnera.

- Moj nono je bio pitur, obrtnik i zanatlija. Zadnjih 30 godina grad nam je postao isključivo turizam, izgubili smo urare, postolare, vlasuljare, kožare. Podržavat ćemo sva nastojanja obrtnika i Udruženja obrtnika da napravimo bolje mjesto za rad i za život naših obrtnika – kazao je Kuzmanić.

Istaknimo i da je u okviru ovog svečanog otvorenja dodijeljen niz priznanja i zahvalnica zaslužnim splitskim obrtnicima. Također, povelju HOK-a za 55 godina rada Udruženju obrtnika Split uručio je potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore Emil Priskić.