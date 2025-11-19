Poznato je tko će Splićane s Rive uvesti u Novu 2026. godinu

Kako doznaje Dalmacija Danas, Splićane će u Novu 2026. godinu na Rivi uvesti dva glazbena velikana – Baby Lasagna i Željko Bebek.

Prema informacijama iz izvora bliskih splitskoj Gradskoj upravi, upravo će Željko Bebek imati čast odbrojavati posljednje minute 2025. godine te uvesti građane u novu godinu. Nakon njega, publiku će dodatno rasplesati i Marko Purišić, svjetski proslavljen pod umjetničkim imenom Baby Lasagna.

Advent u Splitu: Najave, novosti i koncept programa

Podsjetimo, Grad Split za sutra je najavio konferenciju za medije na kojoj će biti predstavljen kompletan program ovogodišnjeg Adventa u Splitu. Na konferenciji će organizatori detaljno predstaviti: koncept adventskog programa, raspored i lokacije glavnih događanja, glazbene i kulturne sadržaje i posebnosti i novosti koje će obilježiti blagdansko razdoblje u gradu.

Kako neslužbeno doznajemo, posebnu pozornost ove godine Grad je usmjerio na novogodišnji program, želeći na splitsku Rivu dovesti izvođače koji će privući i domaće i strane posjetitelje. Upravo zato, angažman Baby Lasagne i Željka Bebeka predstavlja jednu od najjačih novogodišnjih kombinacija posljednjih godina.

Tradicionalni doček Nove godine na Rivi svake godine okuplja desetke tisuća ljudi, a organizatori ove godine očekuju još veći odaziv zbog iznimno atraktivnog programa. Željko Bebek, glazbena legenda čija karijera traje više od pola stoljeća, predvodit će novogodišnje slavlje. Nakon ponoći, atmosferu će preuzeti Baby Lasagna, čiji će energični nastup dodatno podignuti splitsku publiku u prvim satima 2026. godine.

Svi detalji Adventa u Splitu, uskoro...

Iako su ključne informacije o novogodišnjem dočeku već procurile, očekuje se da će sutra Grad Split službeno potvrditi i detaljno predstaviti kompletan adventski program.

Splićani i posjetitelji tako će već sutra doznati sve što ih očekuje tijekom blagdana – od gastronomskih kućica, koncertnih pozornica i dječjih sadržaja, do pratećih događanja koja će ponovno obogatiti zimski ritam grada pod Marjanom.

