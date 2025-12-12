Ponovno otvoren renovirani Tommy hipermarket u Drnišu

Tommy je u četvrtak, 11. prosinca, ponovno otvorio renovirani hipermarket u Drnišu, na adresi Ulica 142. brigade 1, izvijestili su iz te trgovačke kuće.

Riječ je o nastavku ulaganja u modernizaciju prodajne mreže i primjenu novih tehnologija u maloprodaji, s ciljem unapređenja uvjeta kupovine i rada zaposlenika. Obnovljeni hipermarket uređen je prema suvremenim standardima, a kupcima je omogućen ugodniji i funkcionalniji prodajni prostor.

Ukupna korisna površina hipermarketa iznosi više od 1.600 četvornih metara, a kupcima je osiguran i parking tijekom kupovine. Uz obnovljeni interijer, u hipermarketu je unaprijeđena i asortimanska ponuda, uz dodatne cjenovne akcije i pogodnosti.

Posebno se ističu odjeli mesnice, ribarnice, delikatese, gastronomije, voća i povrća, kao i pekarski odjel s dnevno svježim proizvodima, pri čemu je naglasak stavljen na zastupljenost domaćih hrvatskih proizvođača.

U sklopu obnove moderniziran je i sustav za prihvat povratne ambalaže, instalacijom uređaja najnovije generacije, čime se dodatno naglašava orijentacija tvrtke prema održivom razvoju i zaštiti okoliša