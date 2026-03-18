Po prvi puta ove zime: Drugi dan zaredom pada snijeg na Mosoru

Najavljeno zahlađenje stiglo je u Dalmaciju, donoseći znatno niže temperature u odnosu na prethodne dane, kada je, primjerice, u ponedjeljak bilo i iznad 20 °C.

Jutros su temperature uz obalu i na otocima bile prilično ujednačene, oko 9–10 °C, dok je u Dalmatinskoj zagori bilo nešto hladnije.

U planinama je drugi dan zaredom pao snijeg, a Mosor se također zabijelio. I to dva dana za redom. Pojava je to koja se cijele prošle zime nije dogodila.

Snježna granica bila je na oko 1100 metara nv, a snježni pokrivač je tek tanak.