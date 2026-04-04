Pas pobjegao nakon prometne nesreće u Žrnovnici, građani pozvani na oprez i pomoć

Nakon prometne nesreće koja se danas dogodila u Žrnovnici, s mjesta događaja pobjegao je pas koji se u trenutku sudara nalazio u automobilu.

Prema dostupnim informacijama, životinja je nakon snažnog šoka i panike pobjegla s lokacije nesreće, a posljednji put je viđena na području Žrnovnice, vjerojatno u blizini glavne ceste.

Pas je, navodi se, umiljat, no zbog stresa i preplašenosti moguće je da trenutno izbjegava kontakt s ljudima. Građani koji ga primijete pozivaju se na dodatan oprez te da ne pokušavaju naglo prići životinji kako je ne bi dodatno uznemirili.

Svi koji imaju bilo kakvu informaciju o njegovu kretanju ili ga uspiju uočiti, mogu se javiti na broj 091 882 8003.

Vlasnici i osobe uključene u potragu nadaju se da će pas što prije biti pronađen i sigurno vraćen.