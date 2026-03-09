Pariška večer u Splitu: šansona, kabare i Montmartre

U Hrvatskom domu Split 14. ožujka održat će se Večer francuske šansone, posebna glazbena večer na kojoj će nastupiti umjetnici legendarnog pariškog kabareta Au Lapin Agile.

Publika će imati priliku doživjeti autentičnu atmosferu pariškog Montmartrea kroz izvedbe tradicionalnih francuskih šansona i poznatih pjesama koje su obilježile francusku glazbenu kulturu.

Kabaret Au Lapin Agile, smješten na brdu Montmartre u Parizu, jedan je od najpoznatijih i najautentičnijih kabareta u Francuskoj.

Krajem 19. i početkom 20. stoljeća bio je važno okupljalište mladih, siromašnih, ali iznimno talentiranih umjetnika, sanjara i boema te simbol kreativnog duha pariške umjetničke scene.

U njemu su se okupljali slikari, pjesnici i glazbenici, a žustre rasprave o umjetnosti, politici i filozofiji vodile su se do kasno u noć.

Upravo je iz takvog okruženja nastala tradicija intimnih glazbenih večeri i šansona koje su danas prepoznatljiv dio francuske kulturne baštine.

Dolazak umjetnika iz ovog povijesnog kabareta u Split predstavlja jedinstvenu priliku da publika doživi dio pariške umjetničke tradicije i atmosferu Montmartrea

kroz glazbu, priču I poeziju koja je obilježila jedno od najvažnijih razdoblja europske kulture.

U susret tom velikom događaju, u Francuskoj alijansi u Marmontovoj ulici u petak u 19 sati upriličit će se glazbeno-scenski susret s umjetnicima iz Pariza, te otvaranje izložbe o povijesti kabareta, a svi zainteresirani su pozvani i dobrodošli.

Veselimo se zajedničkom druženju!