Ovo nisu snimke iz prošle zime, ovo je Split na današnji datum prije pet godina

Nakon neobično hladnog kraja ožujka i samog početka travnja, vikend iza nas donio je povratak natptosječne topline, sunca i prestanak bure. Tako je jučer Zagreb zabilježio vrlo topao dan s temperaturama do čak 26°C. U Dalmaciji je najtoplije bilo u Kninu s 24 stupnja.

I danas se posvuda očekuju vrlo visoke temperature zraka koje su primjerenije svibnju nego prvoj dekadi travnja.

Za razliku od aktualnog osjećaja ranog ljeta, prije točno pet godine osjećaj je bio pravi zimski. Naime, u noći sa 6. na 7. travnja 2021. toliko je zahladilo da je snijeg ponegdje padao uz obalu, uključujući Split i okoloicu.

Bila je to povijesna meteorološka večer u Splitu. U najhladnijem trenutku večeri temperatura je na službenoj DHMZ postaji, onoj na Marjanu, izmjerila 0,4°C (zaokruženo 0°C). To je samo desetinka stupnja više od apsolutnog minimuma za travanj koji je izmjeren 8. travnja 2003.

Naime, te večeri Split je zabijelio travanjski snijeg.

Snijeg je padao u cijelom gradu, ali su se zabijelila viša područja grada, osobito Visoka, Mejaši...

Iako se radi tek o simboličnom snježnom pokrivaču, radi se o prvom znanom pokrivaču u travnju u znanoj povijesti.

U svakom slučaju, možete reći da ste doživjeli povijesni meteorološki dan.

