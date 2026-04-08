Odlazak velikana košarke: U 67. godini preminuo je Duško Vujošević

Proslavljeni košarkaški trener Duško Vujošević preminuo je u dobi od 67 godina. Sredinom ožujka primljen je u bolnicu zbog upale pluća, kao i problema sa srcem i bubrezima, a danas je stigla tužna vijest.

Vujošević je posljednjih godina vodio tešku borbu s bolešću, ponajprije s bubrezima, zbog kojih je u svibnju 2025. godine u Minsku prošao transplantaciju. U ožujku se njegovo stanje dodatno pogoršalo, te su se uz šećernu bolest koju je imao javile i komplikacije sa srcem i plućima, pišu Sportske novosti.

Dubok trag ostavio je crnogorski strateg u regionalnoj i europskoj košarci, a dugi niz godina smatrao se jednim od najutjecajnijih trenera na ovom području. Duško je bio jedan od simbola KK Partizana, s kojim je dominirao u većem dijelu 21. stoljeća.

Na klupi Crno-bijelih sjedio je u čak četiri navrata; od 1986. do 1989., od 1990. do 1991., od 2001. do 2010. te od 2012. do 2015. godine. Upravo 2010. s beogradskim klubom napravio je senzaciju izbacivši Maccabi za plasman na Final Four Europlige, a u polufinalu ga je nekoliko sekundi dijelilo od pobjede nad Olympiakosom. Ukupno je s Partizanom osvojio čak 12 naslova prvaka kroz različita državna natjecanja te pet titula u ABA ligi.

Vujošević je bio izbornik Srbije i Crne Gore na Eurobasketu 2003. godine, a bilježi i kratku epizodu u CSKA. Vodio je i Limoges, OKK Beograd, Mladost Zemun, Crvenu zvezdu, Bresciu, Pistoiju, Scavolini, Pesaro, Radnički Beograd te reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a zadnji trenerski angažman imao je u Cluju 2021. godine.