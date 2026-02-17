Neobična objava. Pogledajte za što se traže partneri u Solinu

U jednoj popularnoj Facebook grupi pojavila se anonimna objava u kojoj autor traži "odvažne ali ozbiljne ljude/partnere" za zajednički pothvat kupnje zemljišta i gradnje manje stambene zgrade. Kako se navodi u objavi, plan je kupiti zemljište i napraviti zgradicu s 4 ili više stanova, "ovisno o odazivu". Autor ističe kako ga na ovakav potez potiču, kako piše, "lude cijene kvadrata".

Preferiraju Solin: "najbliže Splitu" i "ima zemljišta za ovako manju gradnju"

Autor poruke navodi da preferira Solin, koji opisuje kao mjesto "najbliže Splitu", te dodaje da sumnja kako u Solinu "ima zemljišta za ovako manju gradnju".

U objavi se naglašava da je poanta pronaći obitelji i ljude koji imaju nekakav kapital, ali su, kako se navodi, svjesni da su cijene "otišle u nebo". Autor pritom ističe i stav da će oni koji žele stan u novogradnji "svakako financirati 'investitore'" koji već sada nude stanove "koji će biti gotovi 2027. godine". Osim partnera, anonimni autor navodi da traži i zemljište u Solinu od cca 1000 kvadrata "za ovu istu svrhu".

Poziv zainteresiranima i vlasnicima zemljišta

Na kraju objave autor poziva zainteresirane da se jave u komentar, kao i vlasnike zemljišta za prodaju. Objavu zaključuje hashtagom "#Mozemo_mi_to".