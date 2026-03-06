Nakon promjena u Vijeću izabrana je nova predstavnica umjetnika u HNK Split. Nekada je bila na čelu Opere HNK-a, a potom ju je bivši intendant smijenio. Evo tko je ona

U Hrvatskom narodnom kazalištu Split iz reda umjetnika izabrana je nova članica Kazališnog vijeća. Kako doznajemo, povjerenje je dobila Sunčana Tušek s 49 glasova dok je njezin protukandidat Slavo Tomaš osvojio 34 glasa. Na izbore su izašla 83 od ukupno 144 radnika-umjetnika upisanih u popis birača, a nevažećih listića nije bilo.

Popunjeno mjesto nakon ostavke Marjana Nejašmića Banića

Izbor Sunčane Tušek dolazi nekoliko mjeseci nakon promjena u vodstvu splitskog HNK-a. Podsjetimo, početkom prosinca za vršitelja dužnosti intendanta imenovan je operni pjevač Božo Župić, nakon što je s mjesta intendanta razriješen glumac Vicko Bilandžić. Župić je tada imenovan kao privremeno rješenje do raspisivanja javnog natječaja i izbora intendanta u punom mandatu.

Međutim, na toj sjednici Kazališnog vijeća predstavnica radnika Dajana Stolić Bohnert i predstavnik umjetnika Marjan Nejašmić Banić nisu podržali Župićevo imenovanje, a Nejašmić Banić je nakon toga odlučio napustiti mjesto predstavnika umjetnika u Kazališnom vijeću. Upravo nakon njegove ostavke otvorio se prostor za izbor novog predstavnika iz reda umjetnika.

Tko je Sunčana Tušek

Sunčana Tušek dobro je poznato ime u splitskim glazbenim i kazališnim krugovima. Riječ je o violončelistici s dugogodišnjim iskustvom, članici orkestra i solistici splitskog HNK-a, koja je u ljeto 2024. predstavljena kao ravnateljica Opere svog matičnog kazališta. Naime, jedno vrijeme obnašala je dužnost vršiteljice dužnosti ravnateljice splitske Opere, ali je onda smijenjena od strane bivšeg intendanta Vicka Bilandžića.

Glazbeni put započela je vrlo rano, već s pet godina u Glazbenoj školi Josipa Hatzea u Splitu, a potom je studij nastavila u Njemačkoj. U ranijem intervjuu za Dalmaciju Danas je navela da je ondje živjela deset godina i radila u orkestrima dviju velikih opernih kuća, nakon čega se vratila u Split.

Uz to, iza sebe ima i bogatu međunarodnu karijeru. Diplomirala je violončelo na Musikhochschule Heidelberg-Mannheim, usavršavala se kod uglednih pedagoga, osvajala nagrade na natjecanjima te s nepunih 18 godina postala najmlađa članica Heidelberškog filharmonijskog orkestra. Nastupala je u više europskih zemalja i Japanu, a po povratku u Split radila je i kao profesorica violončela i komorne glazbe te nastavila graditi karijeru u orkestru HNK Split.