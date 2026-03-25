Naklada OceanMore u Splitu predstavlja roman "Gluha nota" Elvisa Bošnjaka

Naklada OceanMore poziva publiku na promociju romana "Gluha nota" autora Elvisa Bošnjaka, koja će se održati u petak, 27. ožujka, u 20 sati u Gradskom kazalištu lutaka u Splitu, na adresi Tončićeva 1.

Na promociji će, uz autora, sudjelovati i urednik Kruno Lokotar te književni kritičar Srećko Jurišić, dok će ulomke iz romana čitati glumci Katarina Romac i Goran Marković.

Roman o ljubavi, ratu i kazalištu

U "Gluhoj noti" u središtu je priča o Maši, Ruskinji i hrvatskoj glumici, koja odlazi u posjet baki i djedu u ukrajinski grad Černihiv, gdje ostaje zarobljena nakon početka ruske invazije i opsade grada.

Istodobno, u Splitu je redatelj Pacov očekuje na prvim probama predstave "Rat i mir", u kojoj bi sa svojim stalnim scenskim partnerom i platonskim ljubavnikom Alenom trebala igrati Natašu Rostovu i Andreja Bolkonskog. Alen tada kreće po Mašu, a iz takve postavke razvija se roman koji otvara niz velikih i trajno aktualnih pitanja.

Kako ističu iz nakladničke kuće, riječ je o djelu koje progovara o ljubavi i njezinim neuhvatljivim definicijama, ali i o mržnji, žrtvi, herojstvu, ratu i miru, kao i o umjetnosti i kazalištu u ratnim okolnostima.

Urednik romana Kruno Lokotar o knjizi zapisuje: "Gluha nota zadivit će vas, rasplakati, presložiti i još dugo, dugo rezonirati u vama, i vi s njom."

Hvaljen i u književnoj kritici

Roman je već privukao pažnju književne kritike. Davor Špišić za Telegram piše kako Bošnjak "suptilnim majstorlukom iskazuje svu poraženost i zabrinutost pred onim što rat hara i pohara u ljudima", nazivajući "Gluhu notu" "grandioznim, nježnim i magičnim ljubavnim romanom" te "prekrasnom, iskonskom posvetom kazalištu".

Slično ističe i Marinko Krmpotić u Novom listu, koji roman opisuje kao "svake pažnje vrijedan", naglašavajući dobru, napetu ljubavno-ratnu priču, snažno oblikovane sporedne likove i duboko uranjanje u svijet glumaca, kazališne umjetnosti, rata i mira u trećem desetljeću 21. stoljeća. Zaključuje kako je riječ o knjizi koja je "glasan i jasan krik i bijes".

Istaknuti glumac, dramatičar i scenarist

Elvis Bošnjak rođen je 1971. godine u Splitu, a domaćoj je javnosti poznat kao glumac i pisac s bogatom kazališnom, filmskom i televizijskom karijerom. Ostvario je više od 120 uloga te je član ansambla Drame HNK Split. Godine 2009. osnovao je prvo splitsko neovisno kazalište PlayDrama, čiji je umjetnički voditelj bio do 2018. godine. Dramske tekstove počeo je pisati krajem 1990-ih, a do danas su mu praizvedene brojne drame, među kojima su "Otac", "Nosi nas rijeka", "Idealan muž", "Žice i žileti", "Rebro", "Kašeta brokava" i "Ubojstvo u klubu Quasimodo".

Njegovi su tekstovi izvođeni u Hrvatskoj i inozemstvu, uključujući Sloveniju, Makedoniju, Crnu Goru, Češku, Čile, Meksiko i Njemačku. Kao scenarist i koscenarist potpisuje filmove "Otac", "Noćni brodovi" i "Sonja i bik". Objavio je i zbirke drama Nosi nas rijeka i druge drame te "Dalmatinska trilogija", kao i roman Gdje je nestao "Kir". Dobitnik je niza važnih nagrada i priznanja, među kojima su godišnja nagrada "Vladimir Nazor" za kazališnu umjetnost, tri nagrade "Marul", dvije nagrade "Marin Držić" te priznanje "Krunoslav Sukić". Godine 2016. odlikovan je Ordenom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića za ukupan doprinos hrvatskoj kulturi.