Naklada Fragment – Glas suvremene književnosti uz potporu Europske unije

Naklada Fragment etablirala se kao dinamična i suvremena izdavačka kuća posvećena promicanju kvalitetne književnosti, poticanju čitateljske kulture i podršci domaćim autorima. S jasnom vizijom razvoja književne scene i jačanja kulturnog dijaloga, Naklada Fragment kontinuirano radi na projektima koji povezuju autore, čitatelje i širu društvenu zajednicu.

Kroz svoje izdavačke programe, Naklada Fragment objavljuje djela suvremene beletristike, publicistike i književnosti za mlade, s posebnim naglaskom na aktualne društvene teme, inovativne književne glasove i kvalitetan urednički pristup. Time aktivno doprinosi razvoju kulturnog sektora i jačanju dostupnosti knjige široj publici.

Europska unija kao partner u razvoju kulturnih projekata

Razvoj i provedba pojedinih projekata Naklade Fragment ostvareni su uz potporu Europske unije, kroz programe usmjerene na jačanje kulturnih i kreativnih industrija, odnosno u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Potpora u okviru projekta Jačanje konkurentnosti kroz unaprjeđenje poslovnih procesa omogućuje stabilnije poslovanje, optimizaciju i digitalizaciju poslovnih procesa proizvodnje, distribucije i plasmana knjiga te promotivnih aktivnosti.

Sufinanciranje projekata od strane Europske unije predstavlja važan poticaj razvoju izdavaštva, osobito u segmentu promicanja europskih vrijednosti i kulturne raznolikosti. Ulaganja u kulturni sektor doprinose jačanju lokalne zajednice te povećanju dostupnosti kvalitetnih kulturnih sadržaja.

Jačanje lokalne zajednice i kulturne scene

Djelovanje Naklade Fragment nadilazi samu izdavačku djelatnost. Kroz promocije knjiga, suradnje s knjižnicama, obrazovnim ustanovama i kulturnim institucijama, izdavačka kuća aktivno sudjeluje u oblikovanju kulturnog života lokalne sredine.

Podrška europskih fondova dodatno osnažuje provedbu aktivnosti usmjerenih na:

promociju čitanja među djecom i mladima

organizaciju književnih događanja i javnih predstavljanja

razvoj novih autora i prijevodnih izdanja

digitalizaciju i modernizaciju izdavačkih procesa

Takvi projekti doprinose dugoročnoj održivosti kulturnog sektora te osiguravaju pristup književnim sadržajima različitim generacijama čitatelja.

Vizija budućnosti

Naklada Fragment nastavlja razvijati svoje izdavačke programe s ciljem jačanja književne produkcije i međunarodne suradnje. U vremenu brzih društvenih promjena, knjiga ostaje prostor dijaloga, promišljanja i povezivanja – a potpora europskih programa dodatno osigurava stabilnost i kvalitetu tog procesa.

Kombinacijom profesionalnog pristupa, suradnje s autorima i potpore Europske unije, Naklada Fragment potvrđuje svoju ulogu važnog dionika kulturnog i kreativnog sektora te nastavlja doprinositi razvoju književnosti i kulture u lokalnoj i široj zajednici.

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

