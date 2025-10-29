Most preko Kaštelanskog zaljeva korak bliže realizaciji – u tijeku ocjenjivanje pristiglih rješenja

Hrvatske ceste d.o.o. su u postupku provedbe projektnog natječaja za tehničko - oblikovno rješenje mosta preko Kaštelanskog zaljeva na prometnici Novi ulaz u Split, čvor Vučevica - Tunel Kozjak - čvor na DC8 - Trajektna luka Split.

Rok za dostavu natječajnih radova je bio 27.10.2025. godine. Podaci o zaprimljenim radovima, sudionicima i broju pristiglih radova su tajni.

Ocjenjivački sud će ocijeniti natječajne radove i utvrditi poredak istih u roku od 90 dana. Rezultate natječaja Hrvatske ceste d.o.o. će objaviti nakon pregleda ostalih dokumenata traženih dokumentacijom o nabavi.

Most preko Kaštelanskog zaljeva dio je projekta nove državne ceste koja će spojiti autocestu A1, preko čvora Vučevica, s Trajektnom lukom u Splitu. Puni naziv projekta ceste glasi Novi ulaz u Split – čvor Vučevica (A1) – tunel Kozjak – čvor na DC8 – Trajektna luka Split a njegov značaj potvrđuje činjenica da je od 2019. godine uvršten je na listu strateških projekata Republike Hrvatske, prema Zakonu o strateškim investicijskim projektima. Projekt Novog ulaza u Split pripremaju i grade Hrvatske ceste d.o.o., kao državni investitor i upravitelj mreže državnih cesta.

Most između Kaštela i Splita postat će jednom od prepoznatljivih vizura grada, stoga njegovo tehničko-oblikovno rješenje, pored prometnog, ima i velik društveni značaj. Iz tih razloga Hrvatske ceste pokreću natječaj za tehničko – oblikovno rješenje građevine, kako bi domaći i strani stručnjaci dobili priliku izraditi, predstaviti i obrazložiti projektna rješenja velikog, važnog i skupog mosta. Predložena rješenja ocijenit će deseteročlani ocjenjivački sud, sastavljen od eminentnih stručnjaka s područja, građevine, prostornog planiranja i arhitekture. Po provedenom natječaju sva rješenja će biti javno prikazana, uz obrazloženja ocjenjivačkog suda, koja prate rangiranje.

Projektni natječaj bit će proveden sukladno Zakonu o javnoj nabavi, kako bi se transparentnim i stručno utemeljenim postupkom našlo rješenje koje će optimalno zadovoljiti prometne, oblikovne i ekonomske kriterije za odabir mosta. Natječaj je usmjeren na optimalno rješenje mosta preko Kaštelanskog zaljeva na unaprijed određenoj lokaciji s prethodno utvrđenom niveletom (osnovnom linijom prometnice) i širinom prometne plohe, u punoj duljini mosta, bez pristupnih cesta.

Predviđena je isplata nagrada za pet prvoplasiranih natječajnih radova u sljedećim iznosima:

I. nagrada: 60.000,00 EUR

II. nagrada: 37.500,00 EUR

III. nagrada: 22.500,00 EUR

IV. nagrada: 18.000,00 EUR

V. nagrada: 12.000,00 EUR

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 150.000,00 EUR.

Nakon provedbe postupka nabave, Hrvatske ceste će pokrenuti pregovarački postupak javne nabave, radi sklapanja ugovora o izradi Idejnog projekta i ishođenju lokacijske dozvole za most. Vrijednost ove usluge procijenjena je na 500.000,00 EUR. Ukupna procijenjena vrijednost javne nabave pod nazivom Projektni natječaj za tehničko-oblikovno rješenje mosta preko Kaštelanskog zaljeva iznosi 685.000,00 EUR, iznos u koji ulazi nagradni fond, izrada Idejnog projekta i naknada članovima ocjenjivačkog suda (predstavnik Hrvatskih cesta neće dobiti naknadu).

Prometnica

Most preko Kaštelanskog zaljeva dio je novog cestovnog pravca – državne spojne ceste - od čvora Vučevica do trajektne luke Split i predstavlja jedan od tri ulaza u splitsku aglomeraciju s autoceste A1 (uz brzu cestu Dugopolje – Solin i županijsku cestu Prgomet – Plano). Projekt se razvija više od dva desetljeća, s ciljem bolje povezanosti i mobilnosti ljudi, smanjenja prometnog opterećenja zapadnog ulaza u grad te povezivanja Dalmatinske zagore sa središtem aglomeracije. Trasa buduće prometnice utvrđena je kroz Studiju izvedivosti Novi ulaz u Split – čvor Vučevica (A1) – čvor na DC8 – Trajektna luka Split, koju je za Hrvatske ceste u srpnju 2020. dovršila zajednica ponuditelja Trafficon d.o.o. i Pro Urbe Ltd. Položaj budućeg mosta utvrđen je idejnim rješenjem koje je razrađeno u sklopu studije. Za samu lokaciju mosta načinjena je Maritimna studija Izgradnja mosta preko Kaštelanskog zaljeva, (prosinac 2023., Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet), prema kojoj tehničko rješenje mosta preko Kaštelanskog zaljeva mora zadovoljavati uvjet slobodnog plovnog puta širine 200 m i visine 55 m, kako bi se osigurali uvjeti za daljnji razvitak Sjeverne luke.

Projekt je zasnovan kao nacionalni, u vrijeme prije pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, a naknadno je dobio službenu potvrdu europske značajnosti, budući da će nova cestovna spojnica postati dijelom TEN-t mreže europskih prometnica.

Koncept razvitka transeuropske mreže prometnica (Trans-European Network – Transport, TEN-T) definiran je uredbama Europskog parlamenta iz 2013. godine, a 2023. godine usvojeno je proširenje mreže kojim je potvrđena vrijednost geoprometnog položaja Hrvatske i otvorena mogućnost daljnjih ulaganja i razvoja prometnog sustava.

Naime, ova će cesta postati dijelom cestovne sastavnice europskog koridora Baltičko more - Jadransko more, koji je revizijom TEN-T uredbe proširen sve do Splita. Time je potvrđeno da su Split i Dalmacija čvrsto pozicionirani u europsku prometnu mrežu cesta, željeznica, zračnih i morskih luka.

Projekt Novi ulaz u Split se provodi u tri faze: prva obuhvaća dvotračnu cestu od čvorišta Vučevica do čvorišta na DC8 u Kaštelima, duljine 7,92 km, s tunelom kroz Kozjak. Druga faza obuhvaća spoj od Kopilice, duljine 9 km, koji uključuje most preko Kaštelanskog zaljeva, koji će biti projektiran kao četverotračni. Treća faza prolazi kroz grad, od Kopilice do Trajektne luke Split, koristeći postojeće koridore u tkivu grada, na kojima će biti potrebno napraviti značajne intervencije. Lokacija mosta je usvojena na osnovi analize prostorno-prometnih parametara, inženjersko – građevinskih razmatranja opcija kao i ekonomskih analiza.

Trenutno traju radovi na dijelu prve faze projekta, na cesti od čvora Vučevica do Kaštela, vrijednosti oko 80 milijuna eura.

Prostorni planovi

Trasa mosta preko Kaštelanskog zaljeva ucrtana je u grafičkim prilozima Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije čime je ostvaren osnovni preduvjet za daljnje aktivnosti na zahvatu.

Prema Zakonu o prostornom uređenju županijski prostorni planovi su provedbeni za zahvate državnog značaja te će se temeljem istog zakona planovi nižeg reda uskladiti sa županijskim planom. U skladu s navedenim, pokrenute su izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Splita kojima se most uvodi u plan. Dodatno će se ovim projektnim natječajem ići u daljnju razradu studijsko-projektne dokumentacije i preciznije definiranje zahvata u prostornim planovima svih razina.

Uvjeti na budući most preko Kaštelanskog zaljeva

Predmet oblikovno – tehničkog natječaja je most preko Kaštelanskog zaljeva, od upornjaka na strani Kaštela do upornjaka na poluotoku. Na području Grada Splita most se uklapa u postojeću četverotračnu cestu Stinice, a sa strane Kaštela uklapa se na DC 8 novim čvorom (planirana pristupna cesta od mosta do spoja na DC8 nije predmet natječaja). Oblikovanje prometnice na prijelazu Kaštelanskog zaljeva zadano je prema idejnom rješenju iz travnja 2025., koje je načinjeno u birou Geoprojekt d.d. iz Splita.

Poprečni presjek prometnice na mostu sadržavat će dva kolnika sa po dvije prometne trake široke po 3,5 metara, s rubnim trakama širine 0,5 m i razdjelnim pojasom širine 3 m. Budući da most spaja dva grada, na njemu je predviđen i pješačko-biciklistički promet u zasebnim, odvojenim trakama.

Na mostu su predviđene pješačko-biciklističke trake koje omogućuju prijelaz jednog pješaka i jednog biciklista u svakom smjeru. Projektant nije ograničen u smještanju biciklističko-pješačkih staza na mostu. One se mogu nalaziti uz kolnike (obostrano), ali i van razine predviđene za motorni promet vozila (npr. ispod kolnika). To znači da će okvirno širina mosta biti oko 22 m, s tim da su zbog mogućnosti izmicanja pješačkih i biciklističkih staza moguća odstupanja.

Zadatak oblikovno – tehničkog natječaja sadrži tlocrtni i visinski položaj prometnice, u duljini mosta koja iznosi 1594 m. Točne lokacije početka i kraja građevine moći će se odrediti nakon što se na oblikovnom natječaju odabere rješenje. Najviša točka prometnice na mostu je na sredini slobodnog plovnog puta i iznosi 65,23 metara nad morem. Oblik nivelete ceste proizlazi iz zahtjeva prema kojemu most preko Kaštelanskog zaljeva mora zadovoljavati uvjet slobodnog plovnog puta širine 200 m i visine 55m. Konveksna (ispupčena) niveleta mosta, s tjemenom po sredini slobodnog plovnog puta uspinje se do zadane visine nagibima prilaznih rampi od 4,2 %. Tlocrtno, os mosta je pretežno u pravcu.

Oprema mosta (ograde, signalizacija, rasvjeta i drugi elementi) mora odgovarati zahtjevima važeće regulative i biti u skladu s uvjetima okoliša. Natjecatelji su obavezni analizirati potrebu te u skladu s njom predvidjeti zaštitu od vjetra na mostu, za što im je na raspolaganju Maritimna studija te drugi izvori podataka o vjetru na lokaciji mosta ili na najbližim mjestima.

Most preko Kaštelanskog zaljeva mora omogućiti prevođenje komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod, električne instalacije, telekomunikacijske vodove i slično) za potrebe grada i to tako da one budu unutar konstrukcije mosta kako ne bi imali utjecaja na vizuru.

Predviđen je zatvoren sustav odvodnje na mostu, kako voda s kolnika ne bi ugrozila Kaštelanski zaljev. Voda iz slivnika se prihvaća u sabirne cijevi i odvodi na krajevima objekta.

Obzirom da se traži rješenje mosta u morskom okolišu, odabir materijala, koncepcije mosta i oblikovanje detalja treba biti prikladno za uvjete agresivne morske sredine. Utjecaj mora posebno treba uzeti u obzir kod odabira zaštitnih slojeva betona, antikorozivne zaštite metalnih dijelova, te svih ostalih elemenata i detalja. S jednakom pažnjom rješenje, sklopovi i detalji mosta moraju biti prilagođeni seizmičnosti područja, a zbog blizine zračna luke vodit će se računa i o zahtjevima zračnog prometa.

Most je urbana inženjerska građevina koja postaje infrastrukturna arhitektura, pa se očekuje da njegovo oblikovanje bude prilagođeno kontekstu, značaju mjesta i vremena koje obilježava.

Natječajni radovi

Natječajni radovi moraju sadržavati tehnički opis, nacrte u zadanom mjerilu, vizualizacije mosta, prikaz bitnih detalja nosivog sklopa i opreme, te preliminarni dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti na prihvatljivoj razini obrade. To znači da je potrebno izvršiti dokaz nosivosti rasponske konstrukcije, ležajeva, stupova i ostalih elemenata nosivog sklopa. Osim standardnih nacrta, traži se i izrada BIM modela (Building Information Model) na digitalnom modelu terena.

Također je potrebno izraditi video vizualizaciju rješenja kako bi se detaljnije i jasnije prikazalo oblikovno-tehničko rješenje za potrebe rada ocjenjivačkog suda i za prezentaciju projekta zainteresiranoj javnosti.

Natječajni rad treba sadržavati procjenu vrijednosti građenja, kao i okvirnu procjenu troškova održavanja tijekom uporabe mosta.

Tehnologiju gradnje mosta potrebno je predvidjeti i opisati te slikovno prikazati slijed izvođenja ključnih faza izvođenja radova.

Natječajni radovi moraju biti izrađen na tehničkoj razini prikladnoj za ocjenjivanje te moraju biti jasni i nedvosmisleni, a dostavljaju se u zadanom fizičkom i elektronskom formatu.

Ocjenjivački sud

Ocjenjivački sud je sastavljen od predstavnika Naručitelja, lokalne zajednice, gradova Splita i Kaštela, Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, uglednih predstavnika građevinske i arhitektonske struke.

Ocjenjivački sud ocjenjivat će zaprimljene natječajne radove prema kriterijima racionalnosti i tehničke opravdanosti (među kojima je i briga o zaštiti okoliša), prema oblikovnoj kvaliteti rješenja i prema usklađenosti s uvjetima natječaja.

Ocjenjivački sud ima 10 članova i čine ga:

1. Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh., Arhitektonski biro Ante Kuzmanić – predsjednik Povjerenstva

2. Dražen Pejković, dipl.ing.arh., Pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za urbanizam,Grad Split

3. Mario Kelam, dipl.ing.građ., specijalist za strateško planiranje u Gradu Kaštelima

4. mr.sc. Ante Šošić, dipl.oec., Zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije

5. Ivica Rovis, dipl.iur., predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Glavni savjetnik potpredsjednika Vlade i ministra Olega Butkovića

6. Daša Gazde, dipl.ing.arh., predstavnica Društva arhitekata Splita

7. mr.sc. Veljko Prpić, dipl.ing.građ., projektant mostova u mirovini

8. mr.sc. Ante Runjić, dipl.ing.građ., projektant mostova

9. Darko Ivanušić, dipl.ing.građ., projektant mostova

10. Ivica Budimir, dipl.ing.građ., Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta d.o.o.

Zakonom o javnoj nabavi propisano je da ocjenjivački sud moraju činiti isključivo fizičke osobe koje su neovisne o sudionicima u natječaju.