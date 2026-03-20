Mladi Splićanin više ne želi igrati za BiH

Mladi nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine i rođeni Splićanin Luka Mikulić (20) nedavno je ostvario transfer karijere prešavši iz Posušja u švicarski Grasshopper. Taj je prelazak njegovom bivšem klubu donio rekordnu zaradu u povijesti. Međutim, nedugo nakon toga uslijedio je šok - Mikulić je objavio kako više ne želi igrati za U21 reprezentaciju BiH zbog odnosa izbornika Branislava Krunića.

Mikulić: "Izbornik me ponizio"

Odluka o napuštanju reprezentacije uslijedila je nakon što izbornik U21 selekcije Branislav Krunić nije uvrstio Mikulićevo ime na popis za kvalifikacijske susrete protiv Slovenije i Izraela, unatoč tome što je standardan u švicarskom klubu. Mladi stoper odlučio se obratiti javnosti i detaljno objasniti svoje razloge, piše Index.

"Nakon što sam prvi put dobio poziv izbornika Branislava Krunića, s ponosom sam se odazvao. U tom trenutku bio sam najstandardniji igrač u prvenstvu, a izbornik me dva puta poslao na tribine. Šutio sam i poštovao njegovu odluku. Jednom me uveo u igru na jednu minutu. Je li me htio poniziti ili... on to najbolje zna, ali i to sam poštovao, kao i svaku njegovu odluku, iako sam u tom trenutku bio jedan od rijetkih u reprezentaciji koji ne igra juniorski, nego seniorski nogomet", započeo je Mikulić.

"Napravio sam povijesni transfer za moj tadašnji klub Posušje i karijeru nastavio u Grasshoppersu, a kao 'nagradu' za to nisam dobio poziv izbornika nijednom u ova tri mjeseca, dok su drugi moji suigrači koji su promijenili klub dobivali pozive i čestitke. Šutio sam i to sam poštovao, kao i svaku odluku izbornika. Kap koja je prelila čašu jest današnji popis izbornika na kojem mene nema. Vjerojatno me nema na popisu jer sam standardan u ekipi?"

"Odrastao sam čovjek, poštujem svačiji izbor, pa i izbornikov, usprkos tome što nije logičan, niti, ako hoćete, pravedan. Ovim putem želim se zahvaliti predsjedniku Zeljkoviću, direktoru Spahiću, koordinatoru Daliboru Šiliću, kao i našim navijačima BHFanaticosima, čija nam je podrška u Sloveniji mnogo značila. Za mene je reprezentacija od danas završena priča. U budućnosti se želim okrenuti klupskim obvezama, a reprezentaciji želim svu sreću i mnogo uspjeha", poručio je Mikulić.

Rekordan posao za Posušje

Mikulićev prelazak u Grasshopper veliki je korak za mladića koji je prije samo pola godine igrao na posudbi u trećeligaškim Grudama. U dresu Posušja bio je nezamjenjiv, odmah je postao kapetan i u 19 prvenstvenih nastupa privukao pažnju brojnih klubova.

Prema podacima Transfermarkta, odšteta iznosi 240.000 eura, što je za klub poput Posušja ogroman iznos. Dosadašnji najveći transfer bio je onaj Brazilca Jefthona u ruski Kuban 2004. godine za 80.000 eura.

Mikulić je dosad odigrao 10 utakmica za Grasshopper te je u njih devet startao od prve minute. Ekipa se trenutačno nalazi na pretposljednjem 11. mjestu i čeka je runda za ostanak. Također, u borbi su za trofej u Kupu gdje će u polufinalu igrati protiv drugoligaša Stade Lsa Ouchyja.

Želi ga Hrvatska

Mikulićeve igre i transfer nisu prošli nezapaženo ni u Hrvatskoj. Mediji u BiH su ranije ove godine navodili kako Luku Mikulića pomno prate iz Hrvatskog nogometnog saveza te da je na radaru izbornika U21 reprezentacije Hrvatske Ivice Olića. Slučaj se uspoređuje s onim Petra Sučića, koji je nakon sjajnih igara za mladu reprezentaciju BiH na kraju odabrao Vatrene i stigao do A selekcije.

Mediji u BiH ističu kako je Mikulić za njihovu U21 reprezentaciju odigrao samo dvije minute protiv Slovenije, dok u ostalim utakmicama nije bio u kadru ili je sjedio na klupi. "Hoće li nam Hrvatska oteti još jednog bisera? Što radi naš izbornik?", pitaju se tamošnji portali.

Na cijelu se situaciju u siječnju osvrnuo i Mikulićev menadžer Stefan Bulić, koji je na Instagramu oštro kritizirao izbornika Krunića i Nogometni savez BiH. "Danima čitamo kako se Sergej Barbarez i Emir Spahić trude da što više igrača imamo u našoj A reprezentaciji. Zovu igrače, rješavaju da im pomognu da promijene klub i da igraju, jer je od velikog značaja za naš nacionalni tim da što više igrača igra u svojim klubovima", napisao je Bulić, piše Index.

"Što radi izbornik naše U-21 nacionalne momčadi? Luka Mikulić postao je igrač švicarskog Grasshoppera. Izbornik Krunić nije pozvao igrača da mu čestita na transferu. Nije ga pozvao da se informira kako je igraču u novoj sredini. Nije napravio apsolutno ništa, dok, recimo, izbornik U-21 reprezentacije Hrvatske gospodin Ivica Olić ima odličan kontakt s Mikulićem. Sutra će netko drugi biti kriv što smo izgubili igrače. Sutra ćemo od Mikulića praviti izdajnika, kao što smo pravili od Petra Sučića", zaključio je menadžer.