Mislite da je današnja slaba kiša bila obična? Neki su takvu možda doživjeli jednom u životu

Knin sa 10 Celzijusovih stupnjeva, a Split i Kaštela s 12°C bili su u ponedjeljak među najhladnijih gradovima u Hrvatskoj. Hladnije su bile tek planinske lokacije, a na vrhu DHMZ-ove ljestvice danas se našao Senj s toplih 17 stupnjeva.

Na Jadranu, osobito srednjem, bilo je kiše. Većinom se radi o slabim oborina jer je od Šibenika do Splita palo 1 do 3 litre oborine po kvadratnom metru.

Iako je prosječnom čovjeku svejedno odakle pada kiša, kad već pada, ova današnja je po nečemu vrlo posebna. Naime, današnja kiša nije rezultat dolaska ciklone, prolaska fronte, lokalnog razvoja oblaka ili bilo čega sličnog.

Naš dio Europe već se danima nalazi u polju visokog tlaka zraka koji je i danas na razini mora bio nešto viši od 1025 hektopaskala. Stabilno vrijeme bez značajnog vjetra ili bez vjetra pogodovalo je stvaranju magle i niskih oblaka uslijed visoke relativne vlažnosti zraka, ali i još hladne površine mora u odnosu na topliji zrak. Slikovito rečeno, kiša koja je padala tijekom ponedjeljka nije ništa drugo nego oborina koja je nastala iz magle koja se uzdigla, a čija je debljina očito bila dovoljna da producira oborine.

Slabe oborine zaista iz magle i niskih oblaka nisu posebna novost, ali prvenstveno u unutrašnjosti zemlje, u Dalmaciji je to velika rijetkost. Ovakve oborine je iznimno teško prognozirati i u svojoj jučerašnjoj prognozi za ponedjeljak nisam predvidio mogućnost oborina.

Konkretno, u četiri desetljeća praćenja meteoroloških pojava, nisam zabilježio slučaj da je u Splitu pala mjerljiva količina oborina iz "anticiklonalne" naoblake.

Magla i niskih oblaka bit će noćas i ranije ujutro, a tijekom utorka bit će sve više sunčanih razdoblja. Ponovno oblačnije bit će u drugom dijelu srijede.

Svi koji čekaju sunčane dane, dočekat će ih u četvrtak u petak, a u četvrtak će temperature zraka mjestimice prijeći 20 stupnjeva!