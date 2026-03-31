Matija Štahan u Splitu predstavlja knjigu "Izvod iz kršćanstva"

U Splitu će u četvrtak, 9. travnja 2026. godine, biti održano predstavljanje knjige "Izvod iz kršćanstva" autora Matije Štahana, uz razgovor o temi "Kako vjerovati u 21. stoljeću?". Program počinje u 18 sati u dvorani "Vinko Draganja" Dominikanskog samostana na adresi Hrvojeva 2.

Uz autora, u predstavljanju će sudjelovati fra Ante Vučković i Stanko Stojić, dok će uvodnu riječ održati Radoslav Zaradić. Organizatori događaja su Kršćanska sadašnjost i Hrvatska udruga Benedikt.

Predstavljanje ove knjige bit će prigoda za razgovor o mjestu vjere u suvremenom društvu, kao i o izazovima kršćanskog života u 21. stoljeću. Već sam naslov i podnaslov knjige upućuju na promišljanje o tome kako živjeti i svjedočiti vjeru u vremenu brojnih društvenih, kulturnih i duhovnih promjena.

Publika će tom prilikom imati priliku čuti više o samoj knjizi, njezinoj poruci i temama koje otvara, ali i sudjelovati u razgovoru s autorom i gostima predstavljanja.