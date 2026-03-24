Još danas će biti sunčano, a onda stiže hladnoća i snijeg. Bit će ga i u nizinama

Veći dio zemlje u utorak očekuje djelomice do pretežno sunčano vrijeme, uz povremenu naoblaku. Tek ponegdje, uglavnom u gorju tijekom poslijepodneva, moguća je slaba kiša ili kratkotrajan pljusak.

U kontinentalnim krajevima, osobito na području Zagreba i okolice, prevladavat će sunčano vrijeme uz slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura u Zagrebu kretat će se oko 18 °C, što će omogućiti ugodan boravak na otvorenom.

Na istoku zemlje puhati će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, dok će u gorskim predjelima temperature biti nešto niže nego u ostatku zemlje. Ipak, i ondje će se dnevne vrijednosti penjati do oko 14 °C, uz mogućnost povremenih pljuskova u drugom dijelu dana.

Na Jadranu će prevladavati umjerena do jaka bura, a na sjevernom dijelu lokalno su mogući i olujni udari, što bi moglo otežavati promet, osobito na izloženim dionicama cesta i mostovima. Tijekom poslijepodneva na otocima će zapuhati sjeverozapadni vjetar. Unatoč vjetrovitim uvjetima, temperature će na obali biti ugodne, između 16 i 19 °C, a na jugu mjestimice i do 19 °C. More će biti valovito pa se preporučuje oprez na otvorenom.

Jutarnje temperature kretat će se od 2 do 12 °C, dok će najviše dnevne vrijednosti biti između 14 i 19 °C, ovisno o području. Izraženije razlike očekuju se u gorju i na sjevernom Jadranu zbog utjecaja vjetra.

No već u srijedu navečer slijedi izraženija promjena vremena. Kiša i grmljavina najprije će zahvatiti sjeverozapad zemlje, a potom se proširiti na ostatak Hrvatske, uz pad temperature tijekom noći. U gorju se očekuje i snijeg, pri čemu bi se ponegdje mogao formirati i snježni pokrivač, prognozira Tea Blažević za N1.

Snijeg je moguć i u nizinama, a diljem zemlje treba računati na pogoršanje vremena, uz kišu i pljuskove s grmljavinom, mjestimice i izraženije. Puhat će vjetar sjevernog smjera, dok će na moru ponovno jačati bura, mjestimice i na olujnu snagu.

Nestabilno vrijeme nastavit će se i u petak, uz kišu i snijeg te osjetan pad temperature, ponegdje i do 10 stupnjeva. Promjenjive i nestabilne prilike zadržat će se i tijekom vikenda.