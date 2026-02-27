Hit mjuzikl za djecu "Mi o vuku" od sada i na malim ekranima

Mjuzikl za djecu "Mi o Vuku" B GLAD Produkcije najpopularniji je i najizvođeniji mjuzikl za djecu. Godinama obara sve rekorde gledanosti diljem Hrvatske, posebice u dvorani "Vatroslav Lisinski" u Zagrebu gdje je i dalje redovito rasprodan danima unaprijed.

Iako su ga pogledali na desetke tisuća mališana, sada će taj brojka porasti jer najtraženiji mjuzikl za djecu "Mi o Vuku" stiže i na male ekrane.

Zahvaljujući Ministarstvu kulture i medija i projektu Transformacija i jačanje konkurentnosti društva kojeg Europska unija sufinancira iz Mehanizma za oporavak i otpornost – NextGenerationEU, „Mi o Vuku“ od sada možete pogledati i iz udobnosti svog doma. Putem web stranice www.bgladprod.com kupite „ulaznicu“ te imate 24 sata priliku uživati u veselim songovima, genijalnoj fabuli i izvrsnoj glumi Bojana Jambrošića i Manuele Svorcan.

"Mi o Vuku projekt je poseban od početka po mnogočemu, a sad će biti i posebniji kao dio EU projekta i Ministarstva kulture i medija.

„Transformacija i jačanje konkurentnosti društva“ koji ga dovodi direktno u domove svih mališana. Naš hit mjuzikl za djecu svi će mogu pogledati putem naše web stranice www.bgladprod.com i sigurni smo da će uveseliti i djecu i njihove roditelje", kazao je Tadija Kolovrat.