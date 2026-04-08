Gotovo je s visokim temperaturama, stiže nova promjena vremena

U većem dijelu Hrvatske jutros prevladava pretežno vedro vrijeme, dok je u dijelovima unutrašnjosti zabilježena povećana naoblaka.

Na Jadranu puše jaka bura, koja pod Velebitom ima i olujne udare, zbog čega su na snazi ograničenja u prometu za pojedine skupine vozila, izvijestio je Hrvatski autoklub.

Sunčano, ali vjetrovito

Tijekom srijede zadržat će se sunčano i razmjerno toplo vrijeme, no uz vjetrovite uvjete.

Slične vremenske prilike očekuju se i u četvrtak, kada će prevladavati sunčano vrijeme, uz povremeno povećanje naoblake u unutrašnjosti. Na istoku zemlje moguća je i slaba kiša.

Na moru će i dalje puhati umjerena do jaka bura s olujnim udarima.

Stiže promjena

U petak se očekuje promjena vremena – bit će oblačnije i hladnije, a u drugom dijelu dana u kopnenim krajevima moguća je kiša.

U najvišim planinskim područjima može pasti i malo snijega.

Kakav će biti vikend?

U noći na subotu i tijekom jutra u Dalmaciji su još mogući kiša ili kratkotrajni pljuskovi, no ostatak vikenda trebao bi donijeti stabilnije i uglavnom suho vrijeme.