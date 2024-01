Godinu za nama u Splitu obilježila stabla, odlazak Maje Đerek, stalne svađe vladajućih i oporbe, a izbori tek stižu

Kada je politika u Splitu u pitanju, nikada nije dosadno. Ako se ništa ne događa, barem se vlast i oporba svađaju. Tako je uvijek, neovisno tko bio na vlasti u Gradu, lijevi ili desni. Gotovo svakodnevno se proziva vlast za činjenje (ili nečinjenje) ovoga ili onoga, a onda uslijede odgovori. U tom tonu protekla je 2023. godina, baš kao i godine prije.

Tako su početak godine za nama obilježili pres kontejneri. Hoće li naći svoje mjesto u Spinutu ili neće? Naime, na sjednici Gradskog vijeća odmah po davanju prijedloga da se u Spinutu postave pres kontejneri za otpad iz centra grada, došlo je do burne rasprave. Na kraju je od 29 prisutnih vijećnika, njih 15 bilo za prijedlog, 12 protiv, a dvoje suzdržanih (ili uzdržanih, kako vam je draže). Stanovnicima Spinuta ideja o tome da im kvart postane mjesto za pretovar smeća se nije svidjela i nisu ostali u svojim domovima skrštenih ruku žugajući na one kojima je na pamet pala ovakva ideja, već su izašli na ulicu. SDP-ov Davor Matijević na sjednici Gradskog vijeća predložio je da se ponovno glasa o ovoj lokaciji kao mjestu pretovara smeća i na kraju je odlučeno da – pres kontejneri neće u Spinut.

"Moj stav je oko ovoga jasan. Građani su nam najvažniji", kratak i jasan je tom prigodom bio Luka Kovač Levantin, predsjednik Gradskog kotara Spinut.

Šuta i ViK

Prije točno godinu dana, negdje sredinom siječnja, kao bomba je odjeknula vijest da će HDZ-ov Tomislav Šuta otići s mjesta direktora tvrtke ViK jer u Banovini nisu bili zadovoljni njegovim vođenjem te gradske tvrtke. Pucalo se u to vrijeme iz svih oružja, vlast je udarala po Šuti, no ni on im nije ostao dužan.

"Direktor trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. gospodin Šuta, klasičnim metodama stranke čiji je gradski čelnik, danas je izveo još jedan u nizu manevara političke manipulacije, obmanjujući javnosti i čineći izravnu štetu tvrtki kojoj je na čelu.

U nastojanju da pod svaku cijenu zadrži svoju funkciju, gospodin Šuta s pozicije direktora jedne od strateški važnih tvrtki u većinskom vlasništvu Grada, na sve moguće načine blokira proces provedbe natječaja za izbor direktora i sabotira odluke Skupštine. Nakon što je u pripremi za današnju sjednicu Skupštine odbio omogućiti da se zapisnik o dokumentaciji prijavljenih kandidata na natječaj za direktora nađe na dnevnom redu, iako je to bilo izričiti zaključak i nalog sa 122. sjednice održane 14. studenog 2022., također je odbio i dopunu dnevnog reda s ovom točkom i prijedlogom izmjene Društvenog ugovora“, samo je dio objave dogradonačelnika Antonija Kuzmanića.

„Ne mogu se oteti dojmu da je na djelu klasičan politički obračun nakon što sam izabran za predsjednika HDZ-a. U ožujku kad su me imenovali za direktora za gradsku vlast sam bio dobar direktor koji uspješno vodi poslovanje firme, a nakon izbora za predsjednika splitskog HDZ-a krenulo se u odmazdu i ad hominem kampanju“, poručio je među ostalim Šuta.

Oglasio se i Ivica Budimir.

„Izborom za predsjednika splitskog HDZ-a Šuta je bio svjestan kako će postati meta gradonačelnikovih napada, ali lijepljenje etiketa i plasiranje laži im neće proći. Pogotovo ne zamjeniku gradonačelnika koji se, eto, politikom malo zaigrao. No passaran!“, poručio je Budimir.

Centrov Igor Skoko nabrojao je nekoliko razloga za smjenu Šute te poručio da ga „demantira tako što će dati ostavku i naći posao koji se ne dobija preko iskaznice HDZ-a“.

Drž'- ne daj, povuci-potegni, Šuta je na kraju ipak otišao s pozicije u ViK-u, a naslijedio ga je Miroslav Delić koji je prethodno uveo reda u splitsku Čistoću, a zatim i u Promet Split.

Gradski kotari Mertojak i Split 3 imali su u siječnju priliku za biranje novog vodstva, a na tim ponovljenim izborima slavili su HDZ-ovi kandidati.

Ode prvo stablo

Problema je bilo i oko Westgatea, a početak godine obilježilo je i čišćenje dijelova grada. Naime, brojni su kiosci morali nestati sa lokacija na kojima su godinama bili, dok su neki samo privremeno otišli sa svojih lokacija i vratili se još ljepši.

Prvo stablo koje je prošle godine otišlo u povijest bila je koštela na Poljani Tina Ujevića. Na tom mjestu stajala je punih osam destetljeća, no morala je otići zbog – sigurnosti prolaznika.

Sredinom veljače stigla je lijepa vijest za dio građana – krenula je izgradnja garaže u Dobrilinoj. U to vrijeme radovi na garaži Lokve već su bili počeli.

Uskoro je najavljeno da će se Žnjan urediti. Šuta je kritizirao Puljka (niste valjda očekivali da će ga hvalit): "Za sam projekt Žnjan nemamo ni jednu dozvolu, a protekle su već dvije godine gradonačelnika Ivice Puljka. Jedna od ključnih stavki za realizaciju ovog projekta je model financiranja, a ono što je najzanimljivije nemamo ni natječaja na vidiku. Isto tako, izvođač je - daleka budućnost.“

Projekt Žnjana vrijedan je 35 milijuna eura, a plan je da se 40 posto financira iz nepovratnih EU sredstava, ostatak kreditom. Početak radova najavljen je za iza ljeta.

Kazne Ivici Puljku

Ivici Puljku krajem veljače stiglo je rješenje Građevinske inspekcije u kojem mu se nalaže da iz svog džepa mora platiti kaznu od sto tisuća kuna zbog građevinskih nepravilnosti prilikom radova u zaštićenoj park-šumi Marjan. Radi se o radovima koji su krenuli u vrijeme mandata njegovog prethodnika, Andre Krstulovića Opare.

„Državni inspektorat me kaznio u iznosu od 100.000 kuna ili 13.272,28 EUR i koliko je meni poznato ovo je prvi puta u povijesti Hrvatske da gradonačelnik jednog grada plaća kaznu inspektorata iz vlastitog džepa i, da bi stvar bila strašnija, za djelo koji nisam počinio ja, nego HDZ-ovi ljudi“, kazao je tom prigodom Puljak.

Iz HDZ-a su brzo odgovorili: "Svjedočili smo danas jednom od najjeftinijih gradonačelnikovih pokušaja konstruiranja još jedne epizode u kojoj ga 'zli i opaki' HDZ koči u radu (iako ima apsolutnu većinu).

Sada je HDZ kriv jer ga je Park-šuma Marjan (čitaj Marinić) prijavila za bespravnu gradnju, a stvari nije vratio u prvobitno stanje jer je na prijevremene izbore otišao zaslugom svog zamjenika pa ga je inspekcija kaznila na uočene nepravilnosti.

Budući da je jasno kako u ovom najnovijem 'udaru' na gradonačelnika nema ni promila suodgovornosti HDZ-a, predlažemo Puljku da sazove hitan sastanak s Marinićem i Ivoševićem te zatraži od njih 'sufinanciranje' posljedica njihove zaigranosti. Skup je sport voditi grad s aktivistima“.

Uslijedila je još jedna kazna, u visini od 120 tisuća kuna. „Inspektorat sada na tjednoj bazi štanca rješenja i kazne, s očitom namjerom da se na nas izvrši pritisak i da nas se ukloni iz političkog života“, poručio je tada Puljak.

Kredit od 150 milijuna

Radnici splitske Čistoće ušli su u štrajk, a stanovnici Brda su prosvjedovali zbog problema s onečišćenjem zraka, a nisu izostali ni problemi s gradilištem Small Mall.

Sredinom svibnja splitski paraolimpijci napokon su dobilo svoje ploče na Zapadnoj obali. Prvog dana lipnja prosvjedovalo se na Putu Mostina zbog ceste koja je u užasnom stanju.

Lipanj je već najavio turističku sezonu koja je ove godine bila bolja negoli godinu prije zbog čega stanari iz strogog centra grada nisu mogli normalno spavati. Lipanj su obilježili i problemi s korištenjem Peškarije. Naime, nakon što je svečano otvorena manifestacija Festival dalmatinske gastronomije, mnogi su se pitali kako je restoran Noštromo mogao dobiti korištenje Peškarije do kraja rujna bez javnog natječaja. Bila je to još jedan prilika za „udaranje“ po gradskoj vlasti.

Uslijedili su problemi sa korištenjem gradskih stanova, a uskoro su uvedene i kazne za divlje turiste. Naime, odzvonilo je opijanju na gradskim ulicama, kao i neprimjerenom odijevanju u strogom centru. Kažnjava se i spavanje na ulici, povraćanje, mokrenje,… Uskoro je uslijedila tuga zbog još jednog srušenog stabla. Nestala je pelegrinka sa gradilišta Small Mall.

Krajem lipnja sav sretan, Puljak je najavio kredit u visini od 150 milijuna eura, što je oporba jedva dočekala za novu paljbu.

"Ono što možemo kazati je da je ovo jedno od najvećih zaduženja u povijesti Grada Splita. Nepotrebno je, preskupo i netransparentno. Riječ je o kreditu od 150 milijuna eura, kredit koji će proizvest zaduženje odnosno otplatu kamata u iznosu od gotovo 80 milijuna eura. Zamislite što se time može izgraditi.

Gradonačelnik pompozno najavljuje renesansu, spominje da je ovo kredit kao da nam se daje, međutim ovo je kredit koji zadužuje buduće generacije grada Splita, građane i njihovu djecu narednih 25 godina", kazao je tom prigodom Šuta.

O kreditu se odlučivalo na sjednici Gradskog vijeća, a presudni glas bio je onaj Damira Barbira, što je odlučilo o njegovoj sudbini u SDP-u.

Uskoro je odlučeno i o sudbini pročelnice Maje Đerek. Morala je otići sa svoje pozicije, što su opet jedva dočekali oporbeni vijećnici, da mogu nastaviti udarati po vlasti.

„Maja se žrtvuje zbog Bojanovog oca, a prema mailovima se čini da se traži njeno razrješenje“, kazao je netom prije njene smjene Šuta.

No, odlaskom sa funkcije, nije se prestala oglašavati. Svako malo imala je što za reći o svojim šefovima iz Banovine.

Problemi oko blagoslova

Sredinom listopada svečano je otvorena knjižnica na splitskim Mejašima, no bilo je problema jer iz knjižnice nisu htjeli dopustiti da svećenik blagoslovi prostor. Toni Piplica, čelni čovjek kotara Mejaši, nije mogao prijeći preko toga pa na otvaranje nije došao. U kotaru Gripe pak drugi problemi. Tamo je održan prosvjed zbog makadamskog puta koji nikako da se uredi i da se omogući građanima da mogu normalno do svojih domova. Zbog ignoriranja gradonačelnika Puljka, taj je makadam koji se nalazi na spoju dijela Osječke ulice sa Ulicom V. Krstulovića dobio naziv – Makadamski prilaz Ivice Puljka.

Stranka Pametno promijenila je ime u Direkt, čime je napravila potpuni odmak od Puljka.

„Već duže vremena razmišljamo o promjeni imena, obzirom da nas dio birača i dalje povezuje sa našom starom strankom i ljudima koji su je činili, a sa kojima ne želimo da nas se povezuje. Iako se vizuali i ime mijenjaju, naše politike i način djelovanja ostaju isti. Ime Direkt nas opisuje jer ćemo nastaviti bez uvijanja govoriti o svim problemima koji tište Split i direktno nuditi rješenja koja će biti u interesu građana. Na prvom mjestu nisu nam političke pozicije, već napredak građana i društva kao cjeline“, istaknula je predsjednica stranke Kristina Vidan.

Kraj listopada, početak studenoga obilježila su stabla, ovaj put na Gripama. Danima se dežuralo, stabla je čuvala policija, a na kraju je jedno stablo– zabetonirano.

Smoje je u stotoj godini od svog rođenja napokon dobio spomenik u Splitu, na Matejuški, no ni to nije moglo bez problema. Već u prvih nekoliko dana od postavljanja su ga obojali i po njemu urinirali.

Krajem godine u pogon je puštena garaža na Lokvama, a počeli su i radovi na modernizaciju semafora na 11 splitskih križanja.

Nema Adventa - ima Adventa

Kako nam se bližio Advent, tako su bila sve glasnija kukanja da Adventa u gradu podno Marjana neće biti. Isprva se tako i činilo jer zainteresiranih za zakup kućica u početku nije bilo. Ali, ponavljalo se natječaje, snižavala cijena tako da se ipak uspjelo u tome da se kućice na atraktivnim splitskim lokacijama ipak daju u najam. Unatoč svemu tome, građani i dalje nisu zadovoljni, daleko je to od onih prvih adventskih događanja…

Na Brdima su građani rekli da ne žele novi sportsko - rekreacijski centar uz Osnovnu školu Brda. Uzalud je gradonačelnik Ivica Puljak govorio o dobiti za građane od projekta teškog između 20 i 25 milijuna eura koji bi se mogao u najboljem slučaju početi graditi za godinu dana, a sama izgradnja bi trajala godinu i po. Uključivao bi na 7.000 metara kvadratnih podzemnu garažu sa 360 mjesta, bazenom, multifunkcionalne dvorane za rukomet, nogomet, tenis, natkriveni zog za balote s roštiljem, više terena na otvorenom, čuvaonicu za djecu i druge prostore za aktivnosti kotara.

Kraj prošle godine i početak nove obilježila je najava „čišćenja“ Dioklecijanovih podruma. Prodavači i umjetnici nisu zbog toga sretni jer ne znanu gdje će sa svojim štandovima, no iz Grada ne odustaju.