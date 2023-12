"BUNA" NA BRDIMA "Ne želimo sportsko - rekreacijski centar od 25 milijuna eura!". Puljak: "Mislimo da je ovo dobro za kotar"; Građani: "Mi ne mislimo"

Zbor građana Gradskog kotara Brda završio je malo prije 21 sat s gotovo jednoglasnim zaključkom (dva protiv) kako ne žele novi sportsko - rekreacijski centar uz Osnovnu školu Brda. Uzalud je gradonačelnik Ivica Puljak govorio o dobiti za građane od projekta teškog između 20 i 25 milijuna eura koji bi se mogao u najboljem slučaju početi graditi za godinu dana, a sama izgradnja bi trajala godinu i po. Uključivao bi na 7.000 metara kvadratnih podzemnu garažu sa 360 mjesta, bazenom, multifunkcionalne dvorane za rukomet, nogomet, tenis, natkriveni zog za balote s roštiljem, više terena na otvorenom, čuvaonicu za djecu i druge prostore za aktivnosti kotara.

- Možete li zamisliti kako bi nakon rekonstrukcije Hercegovačke, Mostarske i Sarajevske te ulice izgledale bez parkiranih automobila. Na njima su sada auti nelegalno, ali ne šaljemo prometne redare da ispisuju kazne jer znamo svi da nema mjesta za legalno parkiranje - pitao je Puljak oko 150 građana kotara Brda, no odziv nije bio radostan.

Gradili svojim rukama

- Nama treba garaža sa 5 - 10 tisuća mjesta. A naš centar ostavite na miru. Mi smo ga svojim rukama gradili i sad njime uprava Javna ustanova Športski objekti Split. Pogledajte gradonačelniče na šta se to svelo. Mama nije znala gdje će u centru odvesti svoju djevojčicu od četiri godine da se pomokri. Ispod zida? Jer je WC zatvoren - nisu se ustezali kontrirati gradonačelniku. Pitalo se i gdje će se djeca igrati kad se opsa gradilište, koliko će sve to trajati i zašto se sve to ne gradi u Kopilici "di ima nemilo mista".

Doduše iz priča raznih govornika dalo se i iščiliti kako se u sportskom centru prije preuzimanja od strane JUŠOS-a nezakonito naplaćivali termini, odnosno da je prikupljeni novac imao čudne tokove, da tereni nisu bili održavani, a neki objekti postali i statički upitni. Bilo je i teorija zavjere, da tko je objekte proglasio nestabilnim, sigurno da se nekim klubovima onemogući rad. Tvrdilo se da ni sada nije ni blizu zadovoljavajuće stanje s terenima ni s naplaćivanjem. Uz to, rado su Brđani isticali svoju emotivnu povezanost s mjestom na kojem su se mnogi odgojili, rasli pa i sportski stasali. Gradonačelnik im je uporno ukazivao kako će dobiti još više prostora za sport, za kotar, za građane i podzemnu garažu... Kvalitetu upravljanja centrom branio je Gordan Cerjan, ravnatelj JUŠOS-a. Brđani su tražili mikrofon.

Djeda Mraz

- Aaa, bilo bi lipo imat Rukometni klub Brda, Vaterpolo klub Brda... Oćete vi nama garantirat da će to tako bit - i to se tražilo, da bi taj isti govornik ipak bio protiv gradonačelnikovih, ajmo reć, darova.

Riječ za mikrofon tražio je i župnik koji se pobojao da će izgradnjom novog sportsko - rekreativnog centra crkva ostati bez parkirnih mjesta. A zabrinuo se i hoće li djeca iz škole imati prioritet korištenja sportskih terena, na što mu je Puljak odgovorio potvrdno.

- Što će biti, koji sportsko - rekreativni sadržaji će se graditi, ovisi o vama. Dogovorite se s čelnicima kotara, a onda ćemo s tim ići prema projektantima koji će tako dobiti projektni zadatak, pa će biti natječaj za idejno rješenje... - govorio je Puljak ne skidajući s lica osmjeh Djeda Mraza.

No, njegovi darovi nisu impresionirali Brđane. Možda su već bili pripremili scenario kako oponirati gradonačelniku ma što govorio, ma kakvi bili darovi, jer je Djeda Mraz iz krive stranke, a Brda su stara HDZ-ova utvrda. U prilog tome, zanimljivo je kako se najveća grupa ljudi okupila pred kapiju škole i ušla u atrij kao vojska točno pet minuta prije početka zbora, a najistaknutiji lokalni HDZ-ovci zaposjeli su prve redove. Nasuprot njih, za konferencijskim stolom sjedila je predsjednica kotara Ivana Runjić iz HDZ-a. Djed Mraz je pokušao ukrati show, ali i zaključci su već bili spremljeni, za jednoglasno, javno glasanje, jel. Spominjao se i referendum.

Zagađeni zrak = korumpirane institucije

Prije samog kraja, kad je predsjednica kotara rekla da se može eventualno graditi novi centar s garažom, ali da iznad ostane sve isto i da se upravljanje vrati Brđanima, zaiskrilo je i na temi zagađenog zraka na Brdima. Runjić je uporno pokušavala zaustaviti raspravu na tu temu jer da to nije tema sazvanog zbora građana. Ali je Puljak nastavio i rado govorio kako je Grad platio uzorkovanja, da je cilj bio saznati što je, odnosno tko je uzročnik, da je Gradu Državni inspektorat to odbio reći. Složio se s dobačenom konstatacijom nekog od okupljenih, kako su sve državne institucije korumpirane, sve inspekcije državne te da se zato javnosti neda uzročnik trovanja.

- Ljudi moji, zrak nam je otrovan. Ljudi oboljevaju, imamo natprosječni broj pobačaja. Važnije je to od toga koliko ćemo imat teniskih terena. Hrvatske vode kriju nalaze vode iz Sjeverne luke, a oni su prestrašni, krcato je teških metala. Možete li vi kao gradonačelnik uputiti dopis o tome Europskoj komisiji - pitao je gospodin koji se i inače pojavljivao na prosvjedima zbog zatrovanog zraka.

Puljak mu je odgovorio kako se Europska komisija iz njegovog iskustva ne obazire na dopise, ali da će poslati. Dogradonačenik Antonio Kuzmanić najavio je odlazak u Zagreb gdje će s jednom tvrtkom dogovoriti postavljanje senzora za samostalno mjerenje kvalitete zraka na Brdima koje će se preko GIS sustava moći očitavati u realnom vremenu pa će i "učenici ove škole znati u svakom trenutku što udišu".

Runjić je opet ponovila kako to nije tema i obrecnula se na Puljka da je prekršio dogovor kako neće iskoristiti zbor građana za politikanstvo.