VIJEĆE ODOBRILO KREDIT Grad Split se zadužuje za dodatnih 150 milijuna eura!

Danas se održava 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita. Ispred vijećnika je 35 točaka dnevnog reda.

19:25 - Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Splita za izgradnju kapitalnih projekata je prošao. Grad Split se zadužuje za dodatnih 150 milijuna eura!

Vijećnici Centra i Damir Barbir iz SDP-a bili su za, i to je presudilo da se digne kredit od 150 milijuna eura.

Podsjetimo, drugi vijećnik iz redova SDP-a Davor Matijević je bio protiv.

19:14 - Očekuje se odluka o kreditu! Za raspravu je još ostao Tomislav Prljević iz HDZ-a.

19:08 - "Mi imamo projekte koji su već spremni. Ne izmišljamo projekte, svi projekti su u visokim fazama razvoja. Ako dignete jednu tranšu i ovo je poprilično fleksibilno. Zato je to dobra stvar, jer vi imate novac koji ćete brzo upotrijebiti", pojašnjavao je Ivica Puljak, gradonačelnik Grada Splita.

18:36 - Ante Grubišić iz HSP-a između ostalih se javio za riječ.

"Ovo je predugo razbolje. Mi ne znamo što će biti u narednim godinama. Ima dosta osjetljivih i neizvjesnih situacija. Predlažem da se na idućoj sjednici predlože projekti koji su kapitalni za ovaj grad", kazao je Ante Grubišić.

18:07 - Davor Matijević iz SDP-a komentirao je točku o kreditu. Evo što je kazao, prenosimo vam u cijelosti njegov govor:

"Bez zaduženja nema ni projekata i toga svi trebamo biti svjesni. Grad Split nije prezadužen i to možemo zahvaliti prethodnim garniturama. Od ovih 300 milijuna eura koji su najavljeni za ovaj investicijski ciklus, Grad Split nema gdje te novce potrošiti ni da nam ih netko pokloni. Na žalost, projekti koji se navode da bi se sufinancirali iz kredita EIB-a su uglavnom u niskom ili nikakvom stupnju pripremljenosti.

Bez novog GUP-a, nemamo gdje plasirati takva sredstva. U svim projektima koji su navedeni što je po meni najveći problem je da nema projekta POS-a niti stanova za dugotrajni najam. Neshvatljivo je da uzimamo zajam na 25 godina , to je 6 mandata, 6 gradonačelnika, a da nismo predvidjeli problem kao što je POS i kao što su stanovi za najam, Istočnu obalu ili Kopilicu. Ovim kreditom ipak dugoročno definiramo razvoj grada.

Ova kreditna linija ima dobru kamatnu stopu za dugoročne kredite jer se država danas zadužuje po većoj kamatnoj stopi od 4,15 posto na 17 godina, ovdje imamo mogućnost 3,45 posto na 25 godina. Ovdje se radi o okvirnom kreditu za infrastrukturne projekte pri čemu se kondicije pojedinačnih kredita iz zadanog okvira neovisno ugovaraju. Nigdje nema detalja o vrstama projektima koji se financiraju, već samo načelnim okvirima o nužnosti participacije zajmotražitelja s vlastitim ili EU sredstvima ako iz zajmotražitelj uspije ishodovati. Dakle, valja jasno naglasiti da je ovo kredit kao i svaki drugi jer EIB ne daje povlaštene kredite već je prednost EIB-a da zbog strukture izvora daje kredite samo na duži rok.

Prvi kreditni zahtjev išao bi za iznos od 71 milijun EUR. Gradonačelnik bi trebao obrazložiti detaljno korištenje i dinamiku korištenja jer se za svaku neiskorištenu tranšu plaća trošak od 0,125%. Također, kamatna stopa za dani kredit od 3.465% fiksna, ili tromjesečni EURIBOR + 0,568% varijabilno nije značajno pogodnija od komercijalnih

uvjeta financiranja Ugovor je opće prirode bez ikakvih detalja o financijskim sposobnostima Grada, valorizaciji projekata i projektne dokumentacije i svega ostalog što ozbiljna gradska vlast mora predočiti Vijećnicima i građanima. Nigdje u Prijedlogu Odluke o zaduživanju Grada Splita za izgradnju kapitalnih projekata ne stoji da su dokumenti koji su e-mailom dostavljeni gradskim vijećnicima sastavni dio Prijedloga Odluke.

Čak i da su navedeni dokumenti sastavni dio Prijedloga Odluke, gradskim vijećnicima nije dostavljen konačni Prijedlog Ugovora nego tek Nacrt Ugovora podložan reviziji, primjedbama i odobrenju uprave EIB-a i drugih unutarnjih tijela te daljnjoj dubinskoj analizi EIB-a. Dakle, moguće je da u daljnjoj obradi Ugovora i drugih dokumenata u iste budu uključeni i dodatni troškovi za Grad Split koje Gradsko vijeće ne bi odobrilo, već bi se ovom odlukom gradonačelniku dalo diskrecijsko pravo da bez Gradskog vijeća prihvati dodatne financijske obveze za Grad Split. Jedini način da se izbjegnu potencijalne dodatne troškove je obvezivanje Gradonačelnika Grada Splita da Gradskom vijeću Grada Splita na usvajanje dostavi konačni Prijedlog Ugovora o kreditu za realizaciju kapitalnih projekata.

Apeliram na kolegice i kolege u Gradskom vijeću da usvoje moj prijedlog Amandmana u kojem tražim da Gradonačelnik Gradskom vijeću dostavi na usvajanje Prijedlog nove Odluke s konačnim Prijedlogom Ugovora o kreditu obvezujućim za Europsku investicijsku banku i cjelokupnom pravno obvezujućom dokumentacijom za Grad Split koja će činiti sastavni dio novog Prijedloga Odluke. Također, tražim da Gradonačelnik dostavi Gradskom vijeću Grada Splita na usvajanje povlačenje svake tranše, izvješće i dokumentaciju o visokoj razini pripremljenosti projekata koji će se sufinancirati, te izvješće i dokumentaciju o provedbi projekata koji se sufinanciraju sredstvima koja su već povučena.

Obvezujem se da će SDP podržati bez zadrške, ali želimo finalnu i nepromjenjivu verziju ugovora i da svaki put prije povlačenja sredstava projekti i njihova spremnost moraju biti predstavljeni na Gradskom vijeću te da Gradsko vijeće daje suglasnost za tranše. Obvezujem se javno da ćemo sve spremne projekte podržati neovisno bi li bili prioritet po nama ili ne.

Ne bojte se Gradskog vijeća. To nije procedura. Imate 15 ruku, nas je dvoje i evo sad kažem javno-podržat ćemo, ali ne bez Gradskog vijeća jer ovo je obveza na 25 godina. Moramo imati posebno odgovornost kad su ovako dugoročne obveze u pitanju jer zamislite da mi danas isplaćujemo kredit koji je digao Škarić 1998.godine

Danas ste tu vi, sutra će netko drugi bit gradonačelnik i tko zna kakve ideje će imati i kontrola Gradskog vijeća je minimum. Ne govorim bez veze, imamo loša iskustva s nekim gradonačelnicima.

Kolika vam je realizacija projekata koji su bili u proračunu lani? Godinama se isti projekti sele iz godine u godinu. Iste ulice, iste garaže… to je šteta, ali kad se povuku kreditna sredstva a onda će se sredstva kiseliti na računu, a njima će možda u konačnici raspolagati netko nakon i vas i nas. Netko tko neće biti ni transparentan ni dobronamjeran. Ajmo to izbjeći, ajmo osigurati i zaštititi Grad od gradonačelnika koji dolaze nakon vas i imate naše ruke", kazao je Davor Matijević iz SDP-a.

18:00 - Još uvijek je u tijeku rasprava o kreditu Grada Splita.

17:41 - Davor Matijević (SDP) objavio je na društvenim mrežama da su njegova tri amandmana prošla tijekom rasprave o rebalansu proračuna Grada Splita.

"Usvojena su moja 3 amandmana na rebalansu proračuna:

- Povećanje satnice asistentima u nastavi gdje smo povećali satnicu na 5.35 € (40 kn) dok će asistenti u nastavi u Centru za autizam imati satnicu od 6 € (45 kn). Ovim smo napokon ispravili nepravdu jer su asistenti 15 godina radili za mizernu satnicu od 23 kune po satu što je bilo premalo s obzirom na njihovu važnost za odrastanje i rad s djetetom te kompleksnost njihovog rada.

Ovim Split postaje grad gdje su asistenti u nastavi najbolje plaćeni i gdje se njihov rad adekvatno valorizira. Sad je vrijeme da se zajedničkim snagama pokušamo izboriti i za njihove kolegice i kolege koji rade u državnim ili županijskim ustanovama te su i dalje potplaćeni.

- Subvencioniranje zamjene prozora stanarima stare gradske jezgre. Zbog buke i nereda koji rade turisti u staroj gradskoj jezgri stanarima je onemogućen san i narušena kvaliteta života. Usvojen je fond od 100.000 € kojim će se subvencionirati promjena prozora sa adekvatnom zvučno izolacijomo za stanare zone A. Ovaj amandman je prijedlog Ane Peraice te predsjednice kotara Grad Lara Arapović Bonačić u čije ime sam amandman prezentirao.

- Povećanje potpora za radnike u DES-u

Ovaj amandman sam prezentirao u ime predstavnika radnika ustanove DES te se odnosi na povećanje subvencija plaća za djelatnike koji su osobe s invaliditetom.

Uz ove amandmane te one koji su usvojeni već prilikom izglasavanja proračuna vjerujem da smo ispravili neke nepravde i da ćemo tim inicijativama poboljšati kvalitetu života ili radnih uvjeta naših sugrađanki i sugrađana.

Sad je zadatak i mene osobno, ali i gradskih službi da ove inicijative realiziramo", otkrio je na društvenim mrežama Davor Matijević iz SDP.

17:25 - Krenula je rasprava o kreditu Grada Splita.

17:10 - Prošao je "Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli financijskog rezultata Grada Splita za 2022. godinu". Vijećnici su većinom glasova dali podršku za ovu odluku.

Također, prošao je "Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2023. godinu".

Uskoro kreće rasprava o kreditu Grada Splita.

16:34 - Na raspravi o rebalansu proračuna Grada Splita za riječ se javila Lidija Bekavac iz HGS-a.

"Ovaj rebalans pokazuje nemoć gradonačelnika Puljka koji je već u trećoj godini mandata. Već je svima dosadilo slušati kako se nisu stvorile pretpostavke za realizaciju ovoga ili onoga i kako se svi krivi od stoljeća sedmog", rekla je u početku Bekavac te je nadodala:

"Proračun se radio kozmetički, malo se uljepšao za javnost, a u svojoj biti ne nudi ništa osim omču kredita svima nama, našoj djeci i unucima. Proračun je faktički napravljen djelomično jer proračunski korisnici, odnosno predškolske i školske ustanove i u stanove u kulturi... nisu uključene osim u stavci porasta rashoda za zaposlene", direktna je bila Bekavac iz HGS-a.

Naglasila je, dalje, i ovo. Bila je jasna i vrlo opširna.

"Činjenica je da se rebalans radio samo radi kredita kod Europske investicijske banke jer bez planiranih projekata u proračunu nema kredita ni suglasnosti Vlade RH. Onda bi se financijski pokrili projekti i neki su se financijski pokrili. Osim toga, neki se rebalansom miču, a neki se umanjuju", veli HGS-ova vijećnica.

Nadalje, Bekavac je istaknula i ovo:

"Kumulativno se smanjuju rashodi za investicije u iznosu od 10 600 000,00 eura. Ukidaju se EU projekti, Ljetno kino Bačvice, uređenje Doma mladih, projekt tvrđave Gripe, DV Kila, DV Pujanke, dogradnja Osnovne škole Meje...", navela je te je u istom dahu nastavila:

"Ovim rebalansom su se zaduženja Grada Splita povećala za 71 000 000,00 eura. Sve u svemu, potrebe za građane ostaju, a rješenja nema. Ništa se ne rješava. S druge strane, ovim rebalansom se povećavaju prihodi od prodaje imovine Grada u vrijednosti od 18 916 000,00 eura. S obzirom na dosadašnja izvršenja, teško je povjerovati u ovaj prihod. Bilo bi interesantno vidjeti koliko je Grad od prodaje uprihodio novca u prvih šest mjeseci? Pitanje je što će biti sa projektima koji će se financirati iz ovih prihoda ako se oni ne realiziraju kako je planirano. Također, prihodi iz EU fondova i pomoći iz drugih izvora umanjuju se za 7 948 000 eura. Zaključak je da nikakve renesanse nema, nema razvija, nema izgradnje i prihoda. Ostat će samo zaduženja i kredit", zaključila je Bekavac u iscrpnom izlaganju pred Gradskim vijećem Grada Splita.

16:18 - Igor Skoko iz Centra javio se za riječ na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita. Osim toga, objavio je i Facebook status na društvenim mrežama.

"Godinama su splitski “rubni” kotarevi zanemarivani. Moram priznati da mi je nestvarno zazvučala vijest da su nedavni radovi na asfaltiranju u kotaru Šine prvi radovi u zadnjih 44 godine. Naša administracija se trudi u sve kotareve/mjesne odbore jednako ulagati.

Zato sam danas podnio amandman na proračun za subvenciju brodske linije Split - Slatine. Cilj je da osiguramo brodski promet i van sezone, te tako olakšamo život stanovnicima Slatina. Isti ovakav amandman su podnijeli moje kolege u Županijskoj skupštini, ali nažalost HDZ je odbio naš prijedlog", napisao je na Facebooku Igor Skoko iz Centra te je nadodao:

"Također, kolega Viktor Zelić će podnijeti amandman kojim se predviđaju sredstva za izradu dokumentacije za energetsku obnovu, potpunu adaptaciju i ugradnju fotonaponskih ćelija za zgradu Mjesnog odbora Slatine.

Znam da nije lako ispraviti nepravdu izazvanu višegodišnjim zanemarivanjem, ali mislim da je ovo korak u pravom smjeru", zaključio je.

16:02 - Krenula je rasprava o "Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2023. godinu".

15:40 - U tijeku je rasprava o Prijedlogu "Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu". Za sada sve prolazi bez prevelikih rasprava, a očekuje se veća rasprava na 14. točki dnevnog reda kada će se govoriti o "Prijedlogu Odluke o zaduživanju Grada Splita za izgradnju kapitalnih projekata".

15:20 - S obzirom na to da je u programu za 2023. godinu za 'Programsko područje: Prehrana za socijalno ugrožene građane' predviđen iznos od 477.800 eura (cca 3,6 milijuna kn), a da se od 2019. godine po toj osnovi nije utrošilo više od 3,1 milijun kuna niti je predviđeno povećanje tog iznosa u 2023. godini, smanjenjem te proračunske stavke i dalje će, prema Zakonu o socijalnoj skrbi (čl. 289., st. 6.), biti osigurana sredstva u Proračunu za uslugu prehrane u pučkoj kuhinji", otkrio je u nastavku sjednice Davor Matijević iz SDP-a.

U nastavku je nadodao i ovo:

"Dakle, navedenu razliku od 66.365 eura (cca 500.000 kuna) treba prebaciti na "Programsko područje: Potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom / Aktivnost: Potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom" zbog povećanja minimalne plaće od 1.1.2023. godine te s tim u vezi povećanih subvencija plaća u 2023-oj godini za osobe s invaliditetom i naknada za njihove pomoćnik", zaključio je Davor Matijević.

15:00 - Nakon pauze nastavilo se sa sjednicom Gradskog vijeća Grada Splita. U tijeku je rasprava o osmoj točki dnevnog reda Grada Splita.

Još uvijek se raspravlja o rebalansu proračuna Grada Splita. U tijeku je rasprava o Prijedlogu Izmjena Programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2023. godinu

14:12 - Uslijedila je pauza na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita.

14:01 - Martin Mladen Pauk (Domovinski pokret) na štakama je došao na sjednicu Gradskog vijeća Grada Splita. Prije dolaska na sjednicu dao je izjavu za medije.

"Glavni razlog mog dolaska je sprječavanje Ivice Puljka da podigne štetan kredit za Splićane i za Grad Split. Ovaj kredit je iznimno štetan i pogrešan. Unatoč svom zdravstvenom stanju, odlučio sam doći i podržati ostale vijećnike", kazao je te je nastavio:

"Grad Split je i prije imao velike projekte, ali i megalomanske projekte koji su nam se odbili od glavu. I prije gradile škole i vrtići. Ovaj iznos za kredit je prevelik, i to je svima jasno. Često smo upozoravali gospodina Ivoševića, i on se nama izrugivao, ali Grad Split i dalje nema komunalni red. Upozoravam, ovaj kredit će nam biti veliki teret, nemojte ulaziti u ovaj kredit. Upozoravam sve vijećnike, moramo odlučiti ispravno", otkrio je Martin Mladen Pauk te je nastavio u istom dahu.

Osvrnuo se na komentare na društvenim mrežama koje su upućene Bojanu Ivoševiću od strane jednog člana Domovinskog pokreta.

"Ivošević je prijetio kolegama novinarima. On je u naš život uveo psovku i deranje. Bojan Ivošević je onaj školski buling nasilnik, a kada se na njega krene, onda se on krene žaliti. On je taj koji provodi nasilje", zaključio je Martin Mladen Pauk koji je došao iz bolnice na štakama nakon što je 'prošao' tešku operaciju.

13:19 - Krenule su točke koje su vezane uz rebalans proračuna. Na red je došao prijedlog izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.

Igor Stanišić iz redova HGS-a je imao više pitanja, neka su bila vezana uz plaže, posebno onu za osobe s invaliditetom na Benama. Konstatirao je da je grad u jako lošem stanju što se tiče čistoće.

"Svakodnevno dobivamo slike da očito naša gradska tvrtka 'Čistoća' radi loše, nema redovitog odvoza, smeće je porazbacano oko kontejnera još prije sezone, a sada je pogoršana situacija priljevom turista", rekao je Stanišić te izrazio čuđenje da kroz povećanje od 126 tisuća eura za čišćenje i uređenje grada, niti jedan euro se ne odnosi za pranje površina u centru grada.

"Ili se loše radi, ili se na održavanje troši premalo novaca, a cijelo povećanje iznosa se odnosi samo za uređivanje grada u prazničke dane, što je sporedno. Na prvom mjestu bi trebalo biti čišćenje i pranje površina, jer šaljemo dosta lošu sliku u svijet, ali i građanima koji tu žive cijelu godinu", rekao je te 'posolio' svoje izlaganje s komentarom splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića kojeg je, očigledno, napisao još dok je bio aktivist.

"U svjetlu ovih zadnjih događaja kad je priveden jedan momak iz Domovinskog pokreta kad je vrijeđao dogradonačelnika po društvenim mrežama, izvukao sam što je posao dogradonačelnik Ivošević po društvenim mrežama direktorici operative 'Čistoće', za koju ispada da je za sve nakon nje bila space shuttle", rekao je Stanišić i poslao svima komentar Bojana Ivoševića u kojem vrijeđa Ljubicu Vrdoljak.

"Citiram našeg zamjenika: Tuko jedna, vidi na šta nam grad liči. Svugdi šporko a ti direktorica operative. Kako te nije sram izlaziti iz kuće dok nam je grad pogodan za širenje kuge", čitanjem sadržaja tog komentara, Igor Stanišić je završio svoje izlaganje.

Leona Grgić, v.d. pročelnica komunalne je na to kazala da je broj odvoza smeća i čišćenja u smislu pometanja i pranja ulice nije smanjio nego je i povećan.

"I ja dobivam na mail pritužbe građana i moram reći da Čistoća reagira na sve što im se proslijedi", rekla je.

12:23 - Započela je rasprava o rebalansu proračuna Grada Splita. Rebalans se, podsjetimo, sastoji od niza točaka dnevnog reda.

12:01 - Tomislav Prljević iz HDZ-a na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita problematizirao je situaciju koja se događa u okviru objekta "Četiri palme".

Naime, Prljević je otkrio da mu se javila jedna majka koji je mogla pronaći smještaj za svoje bolesno dijete u Kliničkom bolničkom centru Split. Sve se to događa dok "Četiri palme" još nisu u funkciji. Kako je otkrio dogradonačelnik Grada Splita Bojan Ivošević, upravljanje oko ovog objekta se zakompliciralo i još nije definirano upravljanje objektom. Tako da, "Četiri palme" još nisu krenule u rad.

Podsjetimo, objekt se rekonstruirao u građevinu s osam stambenih jedinica, šest garsonijera i jedan trosobni stan za bivše štićenike Dječjeg doma Maestral te jedan deseterosobni stan s osam dvokrevetnih soba za roditelje, odnosno skrbnike teško oboljele djece bez prebivališta u gradu Splitu.

Cijeli priču pokrenuo je i "proveo u djelo" Ante Zoričić, bivši Gradski vijećnik u Gradskom vijeću Gradu Splita iz liste "Popravi grad". Sve se događalo tijekom mandata bivšeg HDZ-ovog poteštata Andre Krstulovića Opare.

11:50 - Nakon 90 minuta, završena su vijećnička pitanja. Nije bilo puno drame, prava rasprava tek se očekuje. Očito se vijećnici štede za one važnije točke koje će tek uslijediti u poslijepodnevnim satima.

11:30 - Igor Stanišić iz HGS-a govorio je o 'aferi Peškarija', i to da daju nedvosmislen odgovor u čijoj je nadležnosti Ribarnica - u upravljanju 'Parkovima i nasadima' ili koje gradske službe. Nedvosmislen odgovor dobit će - pisanim putem, uzvratio je Puljak.

Dvosmjeran promet u Istočnoj obali problematizirao je Domagoj Bajić (HDZ), i to oko funkcioniranja prometa jer gužve su evidentne iz dana u dan. Ivošević je rekao da je dvosmjeran promet bio pametna odluka i da je se trebao uvesti prije. O standardu djece u vrtićkim skupinama pitao je Marijan Čelan (HDZ), ali nije mu jasno bilo kako će se povećati standard, ako se u iste prostorije stavi veći broj djece. Odgovorio je Puljak da se u vrtićkim skupinama neće povećati broj djece, a gdje ima prostora za djecu u jasličke skupine, povećat će se broj djece, ali i zaposliti treći djelatnik što će podignuti standard.

11:25 - Lidija Bekavac iz HGS-a u aktualnosti je vratila pitanja oko komunalnog reda u Splitu. Koja je odluka na snazi, nakon presude Visoke upravnog suda, pitala je. I dobila šaljiv odgovor Bojana Ivoševića.

"Kad izađu Narodne novine, naša neće biti na snazi nego će biti na snazi prošla", rekla je.

11:09 - "Po meni se vrlo loše komunicira o projektu Žnjana i žnjanskog platoa. Što se u ovih godinu dana promijenilo sa žnjanskim platoom? Što se dogodilo sa žnjanskom pustinjom?", pitao je Jakša Balov iz HDZ-a, a Ivica Puljak mu je odgovorio:

"Niste pratili moju prezentaciju na početku sjednice. Počeli smo razgovore i ne mogu govoriti puno o rokova, a u skorom roku ću izvijestiti javnost o anketnom natječaju", odgovorio je Ivica Puljak, gradonačelnik Grada Splita.

10:51 - Davor Matijević iz SDP-a je postavio vijećničko pitanje.

"Nažalost Odluka o komunalnom redu nije jedina odluka gdje se kršila procedura. U zadnjih godinu dana sam pogledao sva javna savjetovanja i na čak 6 savjetovanja je skraćivan rok što ostavlja mogućnost da će nam se i te odluke rušiti, a neke su jako važne poput turističkog paušala, odluke o dozvoljenom prekoračenju buke, odluka o porezima Grada i slično:

Javno savjetovanje o Nacrtu Prijedloga Odluke o uvjetima i načinu postavljanja tendi na površinama javne namjene na području Grada Splita-9 dana Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama odluke o zakupu i kupoprodaji

poslovnog prostora grada Splita 8 dana.

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Splita 20 dana.

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju visine paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu 20 dana.

Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Splita 7 dana.

Nacrt prijedloga Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području Grada Splita 8 dana.

Upozoravalo vas se na manjkavost u proceduri te se o ovakvim stvarima treba voditi računa jer rušenjem naših odluka ispada nekompetentno i Gradsko vijeće i gradske službe", pitao je na sjednici Gradksog vijeća Grada Splita Davor Matijević iz SDP-a.

10:45 - "Tematska sjednica zbog onečišćenje zraka na Brdima i Neslanovcu! Skupio sam potpise vijećnika za sazivanje tematske sjednice zbog onečišćenja zraka na Brdima i Neslanovcu.

Uz vijećnike SDP-a inicijativu su potpisali Most, HGS, DP i Centar. Hvala svima koji su potpisali i omogućili raspravu o trenutno najvažnijem problemu u Splitu. Zdravlje naših sugrađana treba biti na prvom mjestu", otkrio je na društvenim mrežama Davor Matijević iz SDP-a.

10:32 - Predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita Željko Domazet (Centar) otkrio je da će se održati prezentacija projekta Small Mall. Naime, na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita najavio je da će se prezentacija održati u srijedu, 12. srpnja 2023, godine u 18 sati.

Lokacija prezentacije još nije poznata, a o istoj će se naknadno odlučiti.

10:21 - Krenula su vijećnička pitanja u Gradskom vijeću Grada Splita.

10:00 - Izglasan je dnevni red i isti je prošao od strane gradskih vijećnika. U tijeku je izvješće gradonačelnika o stanju strateških projekata u Gradu Splitu.

9:54 - Ubrzo je na konferenciji za medije Matijević (SDP) odgovorio Balovu iz HDZ-a.

"Moramo konačno utvrditi zašto se konačno dogodilo zagađenje. Cijelo vrijeme sam tražio podršku svih da se sazove tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Splita", kazao je Matijević u odgovoru Balovu.

Rekao je da je bolje da se raspravlja na tematskoj sjednici jer će danas rasprava o zagađenju doći previše kasno.

9:34 - Tijekom rasprave o dnevnom red HDZ je zatražio pauzu. Jakša Balov (HDZ) dao je izjavu za medije.

"Vidjeli ste danas igrokaz vladajućih. Oni su zbog vlastitih interesa spremni manipulirati temom od zagađenju zraka na Brdima. Očito je da gospodin Davor Matijević (SDP) nije ponudio zahtjev za sazivanje tematske sjednice. Ovo je jedno sramotno ponašanje vladajućih i gospodina Davora Matijevića iz SDP-a. Mogu samo kazati: 'sram ih bilo!'. Vladajući uz SDP žele u cijelu njihovu priču uvući HDZ, a mi samo želimo da se što prije raspravlja o ovoj temi. I to smo željeli", kazao je na pauzi u Gradskom vijeću Grada Split Jakša Balov iz HDZ-a.

U svakom slučaju, danas se neće raspravljati o zagađenju zraka na Brdima i u Splitu, a o toj temi bi se trebalo raspravljati na jednoj od narednih tematskih sjednica Gradskog vijeća Grada Splita.

9:29 - U tijeku je rasprava o dnevnom redu. Za riječ se javila Lidija Bekavac (HGS).

"Sve će pasti u sjenu zbog kredita. Zbog cijele situacije predlažem da se sjednica održi do 19 sati jer ćemo svi biti iscrpljeni i nećemo kvalitetno raspravljati. Željela bi da se prekine oko 19 sati. Nešto što je nekome razumnu, drugima je nerazumno", apelirala je Lidija Bekavac iz HGS-a.

9:21 - Davor Matijević (SDP) prije sjednice Gradskog vijeća Grada Splita se oglasio na Facebooku. Njegovu poruku vam prenosimo u cijelosti:

"Danas ću imati tri amandmana na rebalans proračuna:

Povećanje satnice asistentima u nastavi.

Pomoćnici u nastavi pružaju učeniku potporu tijekom odgojno-obrazovnog procesa u svakodnevnim zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost.

Posao asistenata je jako težak i zahtjevan, odgovornost je ogromna: oni rade s djecom, surađuju s učiteljima, roditeljima i stručnom službom. U Hrvatskoj imamo oko 4.500 pomoćnika u nastavi dok su u Splitu angažirana 238 pomoćnika za 256 djece. 15 godina su asistenti u nastavi radili za svega 23 kune po satu. Prošle godine smo im povećali satnicu, ali je dogovor s gradonačelnikom bio da ćemo prilikom rebalansa povećati satnicu na 5.35€ (40 kn) dok bi za asistente u Centru za autizam povećali na satnicu od 6 € (45 kn).

Subvencioniranje zamjene prozora stanarima stare gradske jezgre.

Zbog buke i nereda koji rade turisti u staroj gradskoj jezgri stanarima je onemogućen san i narušena kvaliteta života. Predlažem fond od 100.000 € kojim će se sufinancirati izmjena prozora s adekvatnom zvučnom izolacijom, a koji bi bio na raspolaganju isključivo stanarima stare gradske jezgre te bi se detalji natječaja definirali Pravilnikom kako bismo izbjegli subvencioniranje apartmana.

Povećanje potpora za radnike u DES-u.

Da se za 26 radnika osoba s invaliditetom zaposlene na redovnom radnom mjestu poveća subvencija plaća.

Da se za radnike u Ustanovi DES sa statusom pomoćnika kojih je 96 povećaju njihove plaće.

Ovaj amandman je također gradonačelnik obećao podržati prilikom izglasavanja rebalansa", napisao je na Facebooku Davor Matijević, gradski vijećnik SDP-a.

Vjerojatno će se najveća rasprava voditi zbog prijedloga o ukupnom zajmu od 150 milijuna eura kod Europske investicijske banke. Poziv_i_dnevni_red_16._sjednice_Gradskoga_vijea_Grada_Splita



Prije sjednice Gradskog vijeća Grada Splita Ivica Puljak je dao izjavu za medije.

"Danas je najvažniji dan otkad smo preuzeli odgovornost za Split. Danas gradsko vijeće odlučuje o tome hoćemo li izgraditi Žnjan, vrtiće, škole i garaže ili nećemo. Sve sam političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću zvao na konzultacije, sa svima sam razgovarao i odgovorio na sva njihova pitanja.

Ni oporba na konzultacijama nije našla bitne zamjerke modelu ugovora o kojem će se danas glasati na vijeću. A to je dobar signal za druge gradove u Hrvatskoj u kojima je netko drugi na vlasti, a slijedit će naš primjer.

Ova sudbonosna odluka važnija je od svih nas pojedinačno i očekujem da će gradski vijećnici odlučiti da Split napravi veliki iskorak i da realiziramo strateške projekte koji će izmijeniti vizuru našeg grada i omogućiti nam da sutra živimo puno bolje nego danas", izjavio je Puljak te je nastavio:



"Vjerujemo da neće tražiti nikakve uvjete"

"Vjerujem da će, prije svega SDP, pokazati zrelost i odgovornost jer su i njihovi zahtjevi u bitnom tehnički već sadržani u predviđenim koracima realizacije ugovora i Gradsko vijeće će biti apsolutno uključeno u sve, a nema potrebe da sami sebi namećemo dodatne administrativne korake.

Stoga vjerujemo da neće tražiti nikakve uvjete kao izgovor za odbijanje kredita. Nažalost, izgleda da HDZ i partneri neće podržati gradnju Žnjana, škola, vrtića i druge važne projekte, ali vjerujem u snažnu i nedvosmislenu podršku SDP-a.

"Ovaj kredit je najpovoljniji"

Sve što danas radimo u Splitu, pokazatelj je može li se i na nacionalnoj razini surađivati na izgradnji drukčijeg modela upravljanja od onog što danas imamo i tko je na to spreman. Ovaj ispit zrelosti pokazat će i tko je za budućnost Splita, a tko za spletkarenje i za skupljanje dnevno-političkih bodova na stvarima koje su važnije od svih nas.

Ovaj kredit je najpovoljniji što se može dobiti i Split je prvi grad u Hrvatskoj koji će biti putokaz drugim gradovima i ne mogu uopće razumjeti mogućnost da Gradsko vijeće ne izglasa izgradnju ključnih projekata. Danas mijenjamo Split, kako bismo sutra mogli mijenjati Hrvatsku", istaknuo je Puljak prije sjednice Gradskog vijeća Grada Splita.