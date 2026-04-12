[FOTOGALERIJA] SPLIT – SAMOBOR 94-81: Žuti upisali pobjedu na domaćem parketu

Košarkaši Splita i Samobora danas su od 19 sati igrali utakmicu 28. kola SuperSport Premijer lige, a slavili su Žuti na Gripama rezultatom 94:81. Prva i posljednja četvrtina otišle su na stranu domaćina (27:16, 31:18), dok su druga i treća pripale gostima (21:24, 15:23).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Myers s 18 poena, 5 skokova, 5 asistencija, 2 ukradene lopte i 1 blokom, a potom Jordano s 14 poena, 2 skoka, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Kučić s 12 poena, 4 skoka, 5 asistencija i 1 ukradenom loptom; Sikirić s 11 poena, 7 skokova i 1 ukradenom loptom; Wiggins s 10 poena, 8 skokova i 1 asistencijom; Stephens s 10 poena, 6 skokova i 1 ukradenom loptom; Perasović s 9 poena, 5 skokova, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Drežnjak s 5 poena, 2 skoka, 2 asistencije i 1 blokom; Anticevich s 5 poena, 1 skokom, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Marinelli s 2 asistencije i 1 blokom te Dragić i Svoboda.

Split će iduću utakmicu odigrati 15. travnja protiv Zaboka u gostima u sklopu 29. kola SuperSport Premijer lige.