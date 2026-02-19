FOTO Uskoro hrvatska premijera luksuzne jahte Absolute 70 Fly

Tvrtka Baotić proširuje dugogodišnju i uspješnu suradnju s renomiranim talijanskim brodogradilištem Absolute Yachts. Prodajni je zastupnik brenda još od 2016. za područje južne Njemačke i Austrije, a nova faza partnerstva uključuje širenje poslovanja na područje južne Dalmacije. Time se dodatno učvršćuje prisutnost brenda Absolute na Jadranu.

Upravo će treće izdanje međunarodnog sajma nautike Dalmatia Boat Show u Marini Baotić u Segetu Donjem biti idealna prilika za predstavljanje ove proširene suradnje. Posjetitelji će imati priliku premijerno u Hrvatskoj razgledati impresivnu jahtu Absolute 70 Fly, koja je svjetsku premijeru imala u rujnu na Cannes Yachting Festivalu.

Utjelovljenje dizajna, udobnosti i funkcionalnosti

Ova luksuzna jahta duga 21 metar kombinacija je suvremenog talijanskog dizajna, vrhunske udobnosti i funkcionalnosti. Nudi četiri elegantne kabine uz još dvije skiperske kabine, prostrane unutarnje i vanjske prostore i velika sunčališta za maksimalan užitak boravka na moru, postavljajući nove standarde u svojoj klasi.

Uz flagship model 70 Fly, na sajmu u Segetu Donjem bit će izloženi i drugi popularni modeli Absolute Yachtsa pa će posjetitelji imati priliku upoznati raznolikost i kvalitetu ponude talijanskog proizvođača. Podsjetimo, treće izdanje Dalmatia Boat Showa održava se od 16. do 19. travnja, a da je Marina Baotić jedna od omiljenih marina za vlasnike i ljubitelje Absolutea potvrđuje i činjenica da se trenutačno u njoj nalazi više od 25 jahti ovog prestižnog brenda. Međunarodni sajam nautike jedinstvena je prigoda da ih sve razgledate.