FMP – ZADAR 85-55: Zadar poražen na gostovanju u Beogradu

Košarkaši FMP-a i Zadra danas su od 18:30 igrali zaostalu utakmicu 4. kola doigravanja u AdmiralBet ABA ligi, a slavili su domaćini rezultatom 85:55 koji su ujedno bili rezultatski bolji u svim četvrtinama (19:15, 19:13, 18:15, 29:12).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Mazalin sa 16 poena, 6 skokova, 2 asistencije i 2 bloka, a potom Mihailović s 9 poena, 2 skoka i 2 asistencije; Tišma s 8 poena, 3 skoka i 2 asistencije; Torbarina sa 7 poena, 3 skoka i 1 asistencijom; Klarica sa 6 poena, 1 skokom i 2 asistencije; Buljević s 4 poena, 2 skoka i 1 asistencijom; Dundović s 3 poena i 2 skoka; Tkachenko s 2 poena i 3 skoka; Ramljak s 3 skoka i 2 asistencije; Žganec s 1 skokom, 2 ukradene lopte i 1 blokom te Mekić.

Zadar će iduću utakmicu odigrati 3. travnja protiv Borca Mozzarta u gostima u sklopu 7. kola doigravanja AdmiralBet ABA lige.