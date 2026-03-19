Evo parova četvrtfinala Lige prvaka

Kompletirano je četvrtfinale Lige prvaka. Nakon što su u utorak prolaz među osam najboljih izborili Arsenal, PSG, Real Madrid i Sporting, u srijedu su poznati svi sudionici završnice elitnog natjecanja. Posljednja mjesta u četvrtfinalu osigurali su Barcelona, Bayern, Liverpool i Atlético Madrid.
Ždrijeb je donio sljedeće parove:
- PSG – Liverpool
- Real Madrid – Bayern
- Barcelona – Atlético Madrid
- Arsenal – Sporting
Na jednoj strani ždrijeba tako će se za polufinale boriti PSG i Liverpool te Real Madrid i Bayern, a pobjednici tih dvoboja međusobno će odmjeriti snage u polufinalu. Na drugoj strani čeka nas španjolski derbi Barcelone i Atlética Madrida te susret Arsenala i Sportinga.
Prve utakmice četvrtfinala na rasporedu su 7. i 8. travnja, dok će se uzvrati igrati tjedan dana kasnije.
