Evo gdje je najslađa adresa za Dan zaljubljenih u Splitu

Život je sladak. A u dvoje još slađi. Valentinovo u Starom placu- jer ljubav dobro ide uz palačinke.

Valentinovo ne mora značiti skupe večere i komplicirane planove. Ponekad je dovoljno sjesti jedno nasuprot drugome, podijeliti osmijeh – i palačinku.

Ako u Splitu postoji mjesto gdje ljubav ide ruku pod ruku sa slatkim zalogajima, onda je to Stari plac svima dobro poznata adresa na kojoj nastaju najpoznatije palačinke u gradu.

Ljubav na prvi zalogaj

Tanke, mekane, tek pečene palačinke, bogato punjene kremama, voćem, čokoladom, orašastim plodovima… Klasične ili maštovite, jednostavne ili “over the top” – izbor je taman takav da svatko pronađe svoju kombinaciju za savršeni spoj.

Jer budimo realni dijeliti palačinku je poseban čin. Onaj trenutak kada kažete: “Aj probaj ovu moju.” A onda više niste sigurni čija je koja, ali to zapravo i nije važno.

Ljubav dolazi u raznim oblicima

Ne slavi se samo romantična ljubav. Povedite prijateljicu, sestru, mamu, kolegu s kojim dijelite svakodnevne stresove. Jer ljubav je i podrška i smijeh i zasladiti život.

U Starom placu Valentinovo je slatko i slano i deluxe, kako god volite.

A u dvoje – još slađi.

Vidimo se na palačinkama.