Englezi pokrenuli postupak protiv Tudora

Privremeni menadžer Tottenhama Igor Tudor suočen je s optužbom Engleskog nogometnog saveza (FA) za nedolično ponašanje zbog tvrdnje da je sudac Thomas Bramall favorizirao Fulham u prvenstvenom porazu Spursa (2:1). Tudor je oštro kritizirao suđenje nakon utakmice odigrane 1. ožujka, ustvrdivši da Bramall "ne razumije nogomet", prenosi Index.

Tudorove optužbe na račun suca

Hrvatskog trenera posebno je razljutio prvi pogodak Fulhama, za koji smatra da je postignut nakon prekršaja Raula Jimeneza nad Raduom Dragusinom neposredno prije nego što je Harry Wilson zatresao mrežu. U izjavi za BBC nakon susreta, Tudor je rekao: "Nije mi se svidio današnji sudac, previše je navlačio za domaću momčad. Nisam bio zadovoljan njegovim suđenjem."

"Sve su odluke išle na njihovu stranu. On ne razumije nogomet, nema osjećaj za to što je ispravno, a što pogrešno", dodao je. "On (Jimenez) nije razmišljao o lopti, nego kako prevariti. Prevario je igrača, gurnuo ga je, to je čista prevara i prekršaj. Devedeset i devet od 100 ljudi reći će da je to prekršaj, toliko je očito."

Reakcija Nogometnog saveza

Engleski nogometni savez priopćio je kako se Tudor "navodno ponio neprimjereno tijekom intervjua nakon utakmice davanjem izjava koje impliciraju pristranost i/ili dovode u pitanje integritet suca i/ili su osobno uvredljive za službenu osobu utakmice". Spursi i 47-godišnji Tudor imaju rok do ponedjeljka za odgovor na optužbu.

Spursi u teškoj borbi za opstanak

Utakmica protiv Fulhama bila je tek druga za Tudora na klupi Spursa nakon što je naslijedio otpuštenog Thomasa Franka, a porazom je niz kluba bez pobjede u ligi produžen na deset utakmica. Wilsonov pogodak, koji je priznat nakon provjere VAR-a, uslijedio je samo tjedan dana nakon što je Spursima poništen sličan gol u porazu od Arsenala 4:1.

Dva dodatna poraza, uključujući i težak poraz od 5:2 u Ligi prvaka od Atletico Madrida, potaknula su nagađanja da bi Tudor mogao napustiti klupu nakon manje od mjesec dana. Osam kola prije kraja sezone, klub iz sjevernog Londona nalazi se na 16. mjestu, samo bod iznad zone ispadanja.

Procijenjeno je da bi ispadanje u niži rang, Championship, klub moglo koštati više od 250 milijuna funti. Tottenham je član najvišeg ranga engleskog nogometa neprekidno od sezone 1977.-78., kada je jednu sezonu proveo u staroj Drugoj ligi.