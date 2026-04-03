DUBROVNIK – SPLIT 73-95: Pobjeda Splita u Dubrovniku

Košarkaši Dubrovnika i Splita danas su od 17:30 igrali utakmicu 27. kola SuperSport Premijer lige, a slavio je Split rezultatom 73:95. Prva i posljednja četvrtina otišle su na stranu Splita (16:20, 13:33), druga je ostala neriješena (25:25), a treća je pripala Dubrovniku (19:17).

Najučinkovitiji igrač u redovima Splita bio je Stephens s 25 poena, 4 skoka i 1 ukradenom loptom, a potom Jordano s 14 poena, 4 skoka, 1 asistencijom i 1 blokom; Drežnjak s 10 poena, 7 skokova. 3 asistencije i 1 blokom; Wiggins s 10 poena i 1 skokom; Cosey s 9 poena, 3 skoka i 12 asistencija; Sikirić sa 7 poena, 6 skokova, 1 asistencijom i 3 ukradene lopte; Perasović sa 6 poena i 2 skoka; Marinelli s 5 poena, 1 skokom i 1 asistencijom; Dragić s 3 poena, 2 skoka i 1 ukradene lopte; Svoboda s 3 poena i 2 skoka te Anticevich s 3 poena i 1 asistencijom.

Split će iduću utakmicu odigrati protiv Dubrave na Gripama 7. travnja u sklopu 28. kola SuperSport Premijer lige.